Cercetătorii au readus la viață o specie dispărută de 10.000 de ani. Cum a fost posibil

Cercetătorii au reușit să readucă la viață o specie dispărută de acum 10.000 de ani. Oamenii de știință au reușit, cu ajutorul ADN-ului antic, trei pui ai acestei specii.

Reprezentanții companiei Colossal Biosciences au transmis că o specie de lup dispărută de 10.000 de ani. Două animale au venit pe lume în toamna lui 2024.

“Activează sunetul. Asculți acum primul urlet al unui Canis dirus după 10.000 de ani. Faceți cunoștință cu Romulus și Remus – primele animale readuse la viață, născute pe 1 octombrie 2024”, au transmis cei de la Colossal Bioscinences.

Pe 31 ianuarie 2025, un alt pui de lup, care a fost numit Khaleesi, a venit pe lume. Numele acestuia a fost inspirat din celebra serie “Game of Thrones”. Experții au utilizat tehnologia de clonare și editare genetică pentru a readuce specia la viață.

Colossal Bioscinences a explicat, în postarea de pe , cum au fost “aduși înapoi din dispariție” lupii. S-au folosit modificări genetice provenite dintr-un genom complet al canis dirus.

Acesta a fost “reconstruit cu meticulozitate” din AND-ul antic ce a fost descoperit în fosilele unui dinte de 13.000 de ani din statul Ohio, dar și a unui os intern al urechii de 72.000 de ani din Idaho, notează .

Pentru a stabili liniile celulare, s-au folosit și , întrucât aceștia sunt cea mai apropiată rudă în viață a speciei dispărute de lup. ADN-ul lupului cenușiu a fost modificat în vederea aducerii unor schimbări specifice, precum blana de culoare mai deschisă, lungimea părului, dimensiunea corpului, musculatura și modelele de pe corp.

S-au mai folosit și lupi-surogat pentru a da naștere puilor. Aceștia nu reprezintă o potrivire genetică completă cu canis dirus, chiar dacă arată și pot suna ca unul.

Lupii nu vor trăi în sălbăticie

Cu toate acestea, nu vor fi învățați să trăiască în sălbăticie. Directorul companiei Colossal, Beth Shapiro, a transmis că “i-ar plăcea să cunoască comportamentul natural al unui canis dirus”. “Nu pot să calce nici într-o așchie fără ca noi să nu aflăm”, a adăugat aceasta.

Adam Boyko, cercetător în cadrul Universității Cornell, care nu a fost implicat în acest proiect, a spus că “este incitant faptul că putem crea versiuni funcționale ale unor specii dispărute”. Cercetătorul a mai spus, însă, că acești lupi nu sunt, de fapt, canis dirus. Aceștia nu trăiesc într-o haită pentru a-și putea cunoaște comportamentul natural.

The New Scientist, o revistă științifică britanică, a privit cu scepticism această realizare. “Niciun Canis dirus nu a fost readus la viață. Având în vedere că genomul lupului cenușiu are o lungime de aproximativ 2,4 miliarde de perechi de baze, mai rămâne loc pentru milioane de perechi de baze de diferențe”, menționează publicația.

Cu mult timp în urmă, canis dirus a fost un prădător periculos în America de Nord. Lupii erau mai mari decât cei gri, având și un cap mai lat, o blană mai groasă, de o culoare mai deschisă, iar mandibula era mai puternică.