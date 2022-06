Cercetătorii chinezi susțin că au descoperit semnale de la o civilizație extraterestră. Informația, ștearsă de pe canalele oficiale

O posibilă descoperire extrem de importantă pentru omenire a fost anunțată, în această săptămână, de cercetătorii din China.

Oamenii de știință din China au anunțat că Sky Eye, celebrul radiotelescop gigant de 180 de milioane de dolari din regiunea Guizhou, ar fi înregistrat o serie de semnale care ar putea proveni de la o civilizație extraterestră, informează site-ul .

Astronomii de la Universitatea din Beijing sunt cei care au descoperit ”mai multe cazuri de posibile urme tehnologice și civilizații extraterestre din afara Pământului ”, potrivit unui raport publicat marți, 14 iunie, în Science and Technology Daily, ziarul oficial al Ministerului Chinez pentru Știință și Tehnologie.

Din motive încă necunoscute, acest material a fost șters brusc de pe canalul oficial chinez.

După publicarea sa, raportul a început să circule rapid pe rețeaua de socializare chineză Weibo și a fost preluat de o serie de alte instituții de stat.

ALERT 🚨 China says its giant Sky Eye telescope may have picked up signs of alien civilizations, according to a report by the state-backed Science and Technology Daily, which then appeared to have deleted the report and posts about the discovery

