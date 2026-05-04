“MAGICO CHIVU!” Gazzetta dello Sport dezvăluie cum s-a schimbat viața lui Cristian Chivu, la volan, cu o țigară aprinsă și o melodie italiană pe buze

Angajat după despărțirea de Simone Inzaghi, antrenorul român a răspuns cu fapte celor mai sceptici specialiști. Are Italia la picioare, reușind o performanță care nu e la îndemâna oricui.

Chivu era în drum spre Parma, când a fost sunat de președintele lui Inter

Roberto Maida scrie, în La Gazzetta dello Sport, în ediția de azi, luni, 4 mai, apărută la scurt timp după sărbătoarea de pe San Siro, un articol emoționant. „Cercul s-a închis”, a titrat cel mai citit cotidian sportiv din lume, care face o radiografie a drumului parcurs de Chivu de la “viitorul antrenor” al Parmei la cel de campion al Italiei.

“Pe autostrada spre Parma, cu o țigară aprinsă și o melodie italiană pe buze, Cristian Chivu nu știa că viața lui urma să se schimbe în câteva secunde. Ecranul de bord s-a aprins: MAROTTA. „Unde te duci?” „Să semnez, domnule președinte.” „Întoarce-te: ești noul antrenor al lui Inter. Cupa Mondială a Cluburilor se apropie, nu mai avem niciun minut de pierdut”.

Chivu le spusese celor de la Parma: “Voi refuza orice ofertă, cu excepția uneia. Exact asta”. Imediat și-a sunat soția Adelina, a ieșit la prima intersecție posibilă și s-a îndreptat spre Viale della Liberazione. Câteva ore mai târziu a semnat contractul pe doi ani cu Inter. Alegerea inimii pe care nu o va regreta niciodată: de fapt, va semna în curând reînnoirea până în 2028.

Chivu nu voia să fie Mourinho, voia să fie el însuși. A fost ambele fără să-și dea seama.

Asta a fost acum un an. Duminică seară, pe un San Siro în delir, Chivu a câștigat titlul de campion al Italiei, cu Inter Milano, încă de la primul sezon pe banca echipei de seniori. Al 21-lea Scudetto din istoria clubului a fost cucerit cu trei etape înainte de finalul sezonului. Chivu este primul antrenor nerazzurro care reușește asta din 2008. Chivu nu voia să fie Mourinho, voia să fie el însuși. A fost ambele fără să-și dea seama. Omul care ridicase trofeele alături de Mourinho, ca jucător, a urcat acum pe același podium ca antrenor. Dar înainte de triumf a venit criza. Inter s-a prăbușit la Cupa Mondială a Cluburilor după patru meciuri.

Transferurile vizate în vară, Lookman și Koné, nu s-au mai concretizat. În octombrie, după înfrângeri consecutive cu Udinese acasă, cu Juventus la Torino și cu Napoli, încrederea în Chivu era la pământ. Inter îl avusese inițial în vedere pe Fabregas după plecarea tensionată a lui Inzaghi. Chivu nu era opțiunea evidentă. Era pariul.

Contractul românului va fi prelungit până în 2028

A răspuns cu calmul cuiva care știe exact cine este. Când Marotta protesta public față de arbitraj după meciul de la Napoli, Chivu spunea liniștit: „Vreau să schimb această mentalitate bazată pe plângeri.” A insistat pe același sistem de joc 3-5-2, și-a cucerit jucătorii și a răbdat. Între cele două derby-uri pierdute cu Milan, a înregistrat 14 victorii și o remiză. Titlul l-a sigilat la Como cu o remontada spectaculoasă, în fața lui Fabregas însuși, cel care ar fi putut fi în locul său pe bancă. Celebrarea a fost în stilul omului: o țigară. „Scudetto-ul este al băieților și al predecesorilor mei”, a spus el. Căpitanul Lautaro Martínez a recunoscut că drumul nu a fost lin: „Nu era ușor să reîncepi după anul trecut.” Marotta nu a lăsat loc de interpretare: „Chivu trebuie să rămână mulți ani.”

Va rămâne. Contractul bienal deja semnat va fi prelungit până în 2028. Craiova, Ajax, Roma, Inter ca jucător, Inter Primavera cu care a câștigat titlul în 2021-22, Inter campioană ca antrenor. Cercul chiar s-a închis”, a conchis jurnalistul italian.

Poare reuși eventul săptămâna viitoare

În același timp e doar al doilea care câștigă titlul atât ca jucător cât și ca antrenor. Înaintea sa a fost Armando Castellazzi, care a reușit asta, în 1930 ca jucător și în 1939 ca antrenor. Chivu se detașa de acesta dacă obține chiar eventul în acest sezon. Inter joacă finala Cupei Italiei, pe 13 mai, contra celor de la Lazio.