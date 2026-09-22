ADVERTISEMENT

România lui Gică Hagi acolo unde va întâlni naționala antrenată de Graham Potter. Suedezii așteaptă cu nerăbdare meciul, pe care îl consideră o oportunitate perfectă pentru a sparge gheața în ceea ce privește defensiva, după ce au primit cel puțin un gol în fiecare dintre ultimele 15 meciuri.

Suedia, probleme în defensivă cu Graham Potter! Meciul cu România este văzut ca o oportunitate

Ultimul meci oficial în care Suedia nu a primit gol datează din noiembrie 2024, din ediția trecută de UEFA Nations League. Atunci, Suedia, cu Tomasson la cârmă, trecea cu 6-0 de Azerbaidjan, însă de atunci a primit cel puțin un gol în fiecare meci și a făcut o campanie de calificare execrabilă pentru Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT

Totuși, chiar și cu o apărare destul de slabă, Suedia a reușit să se califice prin baraj la turneul final, unde a fost eliminată de Franța în șaisprezecimile competiției. Cu 15 meciuri la rând în care naționala lor a primit gol, suedezii

„România cea nouă a lui Gheorghe Hagi este o adversară bine pusă la punct pe care Suedia o va întâlni acum, și Polonia lui Jan Urban, aflată în căutarea revanșei după meciul de baraj. Sunt partide care vor reprezenta atât teste, cât și oportunități. Ne dorim să vedem acea fundație solidă, care să facă Suedia să pară din nou sigură și stabilă. 2-0 cu România, după un meci bun. Cerem prea mult?”, au scris suedezii.

ADVERTISEMENT

Graham Potter, schimbare de ultimă oră în defensivă

Suedia este pregătită să ia UEFA Nations League în serios, mai ales după ce nordicii s-au calificat la CM 2026 doar datorită șansei oferite de această competiție. Deși vor să aibă o defensivă de fier în ediția actuală,

ADVERTISEMENT

Gustaf Lagerbielke s-a accidentat, iar în locul său a fost chemat un fotbalist de la Salzburg, care inițial fusese selecționat la reprezentativa de tineret: John Mellberg. „Se pare că Lagerbielke va rata meciul cu România de acasă. Are o problemă la nivel inghinal. Nu este ceva grav, dar cred că meciul cu România va veni prea repede pentru el”, au transmis suedezii de la