Sport

„Cerem prea mult!?”. Suedezii au prezis scorul și sunt gata să realizeze contra României ce nu au mai reușit de 15 meciuri: „Reprezintă o oportunitate”

România va debuta în UEFA Nations League împotriva Suediei, iar nordicii sunt gata să spargă gheața contra „tricolorilor” lui Hagi! Care este scorul pe care și-l doresc suedezii
Ciprian Păvăleanu
22.09.2026 | 16:45
Cerem prea mult Suedezii au prezis scorul si sunt gata sa realizeze contra Romaniei ce nu au mai reusit de 15 meciuri Reprezinta o oportunitate
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Suedezii au dat pronosticul pentru meciul cu România. Foto: Colaj FANATIK
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România lui Gică Hagi va disputa primul meci oficial pe 25 septembrie, în Suedia, acolo unde va întâlni naționala antrenată de Graham Potter. Suedezii așteaptă cu nerăbdare meciul, pe care îl consideră o oportunitate perfectă pentru a sparge gheața în ceea ce privește defensiva, după ce au primit cel puțin un gol în fiecare dintre ultimele 15 meciuri.

Suedia, probleme în defensivă cu Graham Potter! Meciul cu România este văzut ca o oportunitate

Ultimul meci oficial în care Suedia nu a primit gol datează din noiembrie 2024, din ediția trecută de UEFA Nations League. Atunci, Suedia, cu Tomasson la cârmă, trecea cu 6-0 de Azerbaidjan, însă de atunci a primit cel puțin un gol în fiecare meci și a făcut o campanie de calificare execrabilă pentru Campionatul Mondial.

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Totuși, chiar și cu o apărare destul de slabă, Suedia a reușit să se califice prin baraj la turneul final, unde a fost eliminată de Franța în șaisprezecimile competiției. Cu 15 meciuri la rând în care naționala lor a primit gol, suedezii sunt încrezători că acest lucru se poate regla împotriva României.

„România cea nouă a lui Gheorghe Hagi este o adversară bine pusă la punct pe care Suedia o va întâlni acum, și Polonia lui Jan Urban, aflată în căutarea revanșei după meciul de baraj. Sunt partide care vor reprezenta atât teste, cât și oportunități. Ne dorim să vedem acea fundație solidă, care să facă Suedia să pară din nou sigură și stabilă. 2-0 cu România, după un meci bun. Cerem prea mult?”, au scris suedezii.

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Graham Potter, schimbare de ultimă oră în defensivă

Suedia este pregătită să ia UEFA Nations League în serios, mai ales după ce nordicii s-au calificat la CM 2026 doar datorită șansei oferite de această competiție. Deși vor să aibă o defensivă de fier în ediția actuală, scandinavii se confruntă cu o problemă în apărare înaintea meciului de debut, cel cu România.

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Gustaf Lagerbielke s-a accidentat, iar în locul său a fost chemat un fotbalist de la Salzburg, care inițial fusese selecționat la reprezentativa de tineret: John Mellberg. „Se pare că Lagerbielke va rata meciul cu România de acasă. Are o problemă la nivel inghinal. Nu este ceva grav, dar cred că meciul cu România va veni prea repede pentru el”, au transmis suedezii de la Futboll Skanalen.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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