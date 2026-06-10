Ceremonia de deschidere CM 2026 – program spectacol, când începe show-ul și ce poți vedea la TV

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Campionatul Mondial 2026 propune veritabile show-uri în toate țările gazdă ale turneului: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. FANATIK vă spune tot ce trebuie să știți despre ceremonia de deschidere care va avea loc în fiecare dintre statele organizatorice. Când au loc evenimentele și ce vedete internaționale renumite vor încânta publicul spectator și telespectator.

Tot ce trebuie să știi despre CM 2026. Ai toate detaliile în 60 de secunde

Premieră absolută : Cupa Mondială de fotbal 2026 va debuta cu 3 ceremonii de deschidere. Ele vor preceda primele meciuri ale celor trei țări gazdă, SUA, Mexic și Canada

: Cupa Mondială de fotbal 2026 va debuta cu 3 ceremonii de deschidere. Ele vor preceda primele meciuri ale celor trei țări gazdă, SUA, Mexic și Canada Ceremonia din Mexic: prima, are loc joi, 11 iunie, cu 90 de minute înainte de meciul de deschidere de la CM 2026, Mexic – Africa e Sud, în capitala Ciudad de Mexico.

prima, are loc joi, 11 iunie, cu 90 de minute înainte de meciul de deschidere de la CM 2026, Mexic – Africa e Sud, în capitala Ciudad de Mexico. Urmează ceremonia din Canada : vineri, 12 iunie, la Toronto, evenimentul special are loc înainte de meciul Canada – Bosnia Herțegovina

: vineri, 12 iunie, la Toronto, evenimentul special are loc înainte de meciul Canada – Bosnia Herțegovina A treia ceremonie, din SUA: la fel, are loc cu 90 de minute înainte de meciul țării gazdă cu Paraguay. Se va desfășura pe SoFi Stadium din Los Angeles.

Cine participă la ceremonie

Joi, 11 iunie, la ceremonia de deschidere din Mexic, care va precede primul meci de la Cupa Mondială 2026, nu va participa președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum. Aceasta și-a donat biletul oficial unei tinere sportive mexicane și a spus că va urmări evenimentul alături de suporteri în piața Zócalo din Ciudad de México, conform . În schimb, Gianni Infantino, președintele FIFA, care a fost implicat direct în pregătirile ceremoniei și ale turneului, nu va lipsi de pe Stadionul Azteca.

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”Aceste ceremonii vor reuni muzica, cultura și fotbalul într-un mod care reflectă atât individualitatea fiecărei națiuni, cât și unitatea care definește acest turneu. Este o modalitate puternică de a începe o sărbătoare cu adevărat globală”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino, despre acest major eveniment sportiv.

Participă Donald Trump la ceremonia de deschidere a CM 2026?

Deocamdată, oficial este faptul că președintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale de fotbal echipei câștigătoare pe 19 iulie. Acest anunț a fost făcut încă din ianuarie 2026, de către președintele FIFA, Gianni Infantino. În privința prezenței liderului de la Casa Albă la ceremonia de deschidere din Los Angeles, lucrurile sunt încă în ceață. Administrația de la Washington încă nu a confirmat prezența lui Trump la evenimentul inaugural de pe 12 iunie.

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Cine a confirmat prezența lui Trump la ceremonia de deschidere a CM 2026? Mai mulți oficiali din Paraguay, în frunte cu vice-premierul paraguayan și agenți de marketing implicați, au dezvăluit faptul că Donald Trump l-ar fi invitat pe președintele Paraguayului, Santiago Peña, să urmărească meciul de deschidere împreună.

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”Înțelegem că președintele Trump va fi prezent la meciul de deschidere”, a declarat Federico Acosta, de la Agenția de Marketing Sportiv. ”Așadar, ne așteptăm ca (Trump și Peña) să fie împreună la meci, iar acest lucru este benefic și pentru noi, deoarece știm că există o relație bună între ambele țări.”

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Momentele pregătite de organizatori

Cupa Mondială 2026 va fi una dintre cele mai spectaculoase ediții din istoria ”sportului rege”. Sunt mai multe momente unice pregătite de FIFA și organizatori. Am văzut, așadar, faptul că, pentru prima dată, vor fi trei ceremonii de deschidere, câte una în fiecare țară gazdă. Toate trei ceremoniile vor fi unite printr-o temă comună: reinterpretarea Trofeului Cupei Mondiale prin prisma culturii fiecărei țări.

Vedetele invitate

va avea loc pe 11 iunie, pe Estadio Azteca. Aici o vom vedea pe scenă pe Shakira. Artista născută în Columbia va interpreta ”Dai Dai”, imnul oficial al Cupei Mondiale 2026. De notat că Shakira va presta și în cadrul primului spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale. Acesta va avea loc pe stadionul MetLife din New Jersey.

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În afară de Shakira, pe arena din Ciudad de Mexico vor mai putea fi văzuți și alți artiști de renume. Printre ei: Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules și Tyla (din Africa de Sud).

A doua ceremonie de deschidere va avea loc vineri, 12 iunie, pe Toronto Stadium. Trofeul Cupei Mondiale va fi reimaginat ca un mozaic, simbolizând oamenii, culturile și comunitățile care definesc Canada. Artiștii invitați pe scenă aici sunt: Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince, Elyanna, Nora Fatehi, DJ Sanjoy și Vegedream.

În fine, tot vineri, dar la câteva ore distanță, urmează show-ul de la Los Angeles. Ceremonia de deschidere din SUA va avea loc pe SoFi Stadium. Vedeta principală invitată este cunoscuta Katy Perry. Vor mai apărea pe scenă: Future, LISA (fostă Blackpink), Anitta, Rema și Tyla. Fanii speră ca LISA, Anitta și Rema să interpreteze împreună noul lor cântec pentru Cupa Mondială ”Goals”, notează .

Când începe spectacolul

Fără îndoială, fanii fotbalului din întreaga lume sunt deja la curent cu orele primelor partide de la turneul final. Spectacolul major de la ceremonia deschidere CM 2026 are însă următoarele ore de start:

Ceremonia de deschidere CM 2026 din Mexic: joi, 11 iunie, ora României 20:30

Ceremonia de deschidere CM 2026 din Canada: vineri, 12 iunie, ora României 20:30

Ceremonia de deschidere CM 2026 din SUA: noaptea de vineri spre sâmbătă, 13 iunie, ora României 02:30

Cine joacă în meciul de deschidere

După impresionantul spectacol de lumini, sunet și muzică, pe Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, o arenă de peste 87.000 de locuri, își vor face prezența pe gazon jucătorii care deschid turneul. Joi, 11 iunie, de la ora României 22.00, se joacă Mexic – Africa de Sud, primul meci de la Cupa Mondială 2026.

Câteva date despre stadionul din Mexic: arena s-a închis în 2024 pentru lucrări majore. A fost redeschis pe 28 martie 2026 cu un amical Mexic – Portugalia. Arenei i s-au adus mai multe îmbunătățiri. Enumerăm aici: creșterea capacității la 87.500 de locuri, scaune noi, ecrane LED/video îmbunătățite, iluminat, sistem Wi-Fi și audio, teren hibrid nou, vestiare modernizate, zone premium/hospitality (+5.000 locuri), accesibilitate îmbunătățită plus o fațadă renovată și alte upgrade-uri pentru standarde FIFA.

Program meciuri CM 2026. Când se vor juca partidele din grupe

Timp de mai bine de o lună, miliarde de fani din întreaga lume vor avea parte de fotbal din belșug. Sunt 104 partide care se vor juca între 11 iunie și 19 iulie. Faza grupelor se va disputa între 11 și 27 iunie: Etapa 1: 11 – 17 iunie, Etapa a 2-a: 18 – 23 iunie, Etapa a 3-a: 24 – 27 iunie.

Iată programul Etapei 1 din faza grupelor la CM 2026:

Joi, 11 iunie:

Grupa A: Mexic – Africa de Sud, ora 22:00 – Mexico City, Mexic

Vineri, 12 iunie:

Grupa A: Coreea de Sud – Cehia, ora 05:00 – Guadalajara, Mexic

Grupa B: Canada – Bosnia, ora 22:00 – Toronto, Canada

Sâmbătă, 13 iunie:

Grupa D: SUA – Paraguay, ora 04:00 – Los Angeles, SUA

Grupa B: Qatar – Elveția, ora 22:00 – Santa Clara, SUA

Duminică, 14 iunie:

Grupa C: Brazilia – Maroc, ora 01:00 – New Jersey, SUA

Grupa C: Haiti – Scoția, ora 04:00 – Foxborough (Boston), SUA

Grupa D: Australia – Turcia, ora 07:00 – Vancouver, Canada

Grupa E: Germania – Curaçao, ora 20:00 – Houston, SUA

Grupa F: Olanda – Japonia, ora 23:00 – Arlington (Dallas), SUA

Luni, 15 iunie:

Grupa E: Coasta de Fildeș – Ecuador, ora 02:00 – Philadelphia, SUA

Grupa F: Suedia – Tunisia, ora 05:00 – Guadalupe (Monterrey), Mexic

Grupa H: Spania – Capul Verde, ora 19:00 – Atlanta, SUA

Grupa G: Belgia – Egipt, ora 22:00 – Seattle, SUA

Marți, 16 iunie:

Grupa H: Arabia Saudită – Uruguay, ora 01:00 – Miami, SUA

Grupa G: Iran – Noua Zeelandă, ora 04:00 – Los Angeles, SUA

Grupa I: Franța – Senegal, ora 22:00 – New Jersey, SUA

Miercuri, 17 iunie:

Grupa I: Irak – Norvegia, ora 01:00 – Foxborough (Boston), SUA

Grupa J: Argentina – Algeria, ora 04:00 – Kansas City, SUA

Grupa J: Austria – Iordania, ora 07:00 – Santa Clara (San Francisco), SUA

Grupa K: Portugalia – DR Congo, ora 20:00 – Houston, SUA

Grupa L: Anglia – Croația, ora 23:00 – Arlington (Dallas), SUA

Joi, 18 iunie:

Grupa L: Ghana – Panama, ora 02:00 – Toronto, Canada

Grupa K: Uzbekistan – Columbia, ora 05:00 – Mexico City, Mexic

PROGRAMUL COMPLET –

Unde se joacă finala CM 2026

Meciul cu numărul 104, adică finala CM 2026, se joacă marți, 19 iulie, la ora 22.00 pe MetLife Stadium din New Jersey. Este o arenă situată la doar 15 km de Manhattan. Cu o capacitate de peste 82.000 de locuri, aceasta este una dintre cele mai mari arene din SUA.

MetLife Stadium este casa echipelor de NFL New York Giants și New York Jets. Stadionul va găzdui și alte meciuri importante: meciuri din grupe, 16-imi și optimi de finală.

2️⃣ : MetLife Stadium 🏟️

📍 : East Rutherford, New Jersey 🇺🇸

👥 : ~82 500 places Stade de la région New York, il accueillera la grande finale de la Coupe du Monde. — Jah (@Jaah221)

Cine transmite la TV în România CM 2026

Prima ediție de Cupă Mondială cu 48 de echipe la start va fi găzduită de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Toate și pe aplicația Antenaplay. Postul generalist promite faptul că, pe durata turneului, publicul va avea acces la 104 meciuri LIVE, sute de ore de studio, intervenții de la fața locului, invitați speciali, internaționali români, campioni ai României și conținut dedicat pe toate platformele grupului.

Cum poți vedea CM 2026 live stream online. Ghid complet pentru live streaming pentru românii din diasporă

În România, toate partidele de la CM 2026 pot fi urmărite pe Antena 1 (TV) și Antena Play (online/app). Cele mai multe meciuri vor fi oferite gratuit pe Antena 1, altele pe platformă cu abonament. În diaspora, AntenaPLAY este accesibilă cu VPN setat pe România.

Românii din diasporă mai pot urmări mondialul pe BBC iPlayer și FOX One, care oferă 4K pe anumite meciuri. Există și opțiuni contra-cost. În SUA: FOX Sports / FOX One (toate meciurile), Peacock (spaniol), Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV. În Canada: TSN / CTV / RDS. Alte țări din Europa: DAZN, Sky, beIN Sports etc.

Live Blog: Urmărește în timp real pe FANATIK toate meciurile de la CM 2026. Scoruri live și rezumate video

La fel ca la orice eveniment sportiv major, FANATIK vă oferă un Live Blog dedicat CM 2026. Site-ul nostru oferă informații în timp real cu tot ceea ce se întâmplă la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada. Scoruri live, rezumate video, faze importante, incidente, toate vor fi prezentate pe larg în acest Live Blog.

Cote pariuri CM, pronosticuri

Specialiștii, jurnaliștii, computerele inteligente și întreaga lume a fotbalului au început deja să emită . Cine se va încorona campioană Mondială pe 19 iulie? Va repeta Argentina lui Messi performanța din Qatar? Va reuși Cristiano Ronaldo să câștige primul titlu global din carieră? Va fi Mondialul lui Yamal sau al lui Mbappe? ?

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