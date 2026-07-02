Cerere bizară făcută de Aryna Sabalenka la Wimbledon: „Vă rog, vă implor!”

ADVERTISEMENT

Numărul 1 mondial, Arina Sabalenka, care călătoreşte împreună cu micuţul ei căţel Cavalier King Charles Spaniel, pe nume Ash, a lansat miercuri un apel disperat către organizatorii de la Wimbledon, turneul de Grand Slam care se dispută în această perioadă la Londra.

Aryna Sabalenka le cere organizatorilor să permită accesul câinilor în complex

„Wimbledon, vă rog, vă implor, lăsaţi câinii să intre”, a spus ea.All England Club permite accesul câinilor de serviciu şi al câinilor de „asistenţă certificaţi” pe terenurile sale, dar câinii de companie nu sunt acceptaţi, ceea ce înseamnă că jucătorii care călătoresc în mod obişnuit împreună cu prietenii lor blănoşi trebuie să îi lase în altă parte pe durata turneului de Grand Slam pe iarbă.

ADVERTISEMENT

Cu doar o lună în urmă, câinii au fost o prezenţă obişnuită la Openul Franţei, Roland Garros creând chiar acreditări oficiale şi un serviciu dedicat de „concierge pentru câini”, venit în întâmpinarea numărului tot mai mare de jucători care călătoresc împreună cu animalele lor de companie.

„Nu sunt de acord cu (interdicţia impusă de Wimbledon privind câinii de companie), dar pot înţelege de ce au luat această decizie. Dacă un câine face ceva greşit în interiorul acestui loc istoric, probabil va dura ceva timp să se repare. Probabil se tem de pagube în interior”, a spus jucătoarea din Belarus, comentând faptul că organizatorii de la Wimbledon nu au în plan să adopte o astfel de politică.

ADVERTISEMENT

Bielorusa insistă că patrupedele sunt dresate

Sabalenka a insistat însă că patrupedele jucătorilor sunt bine dresate. „Trebuie să spun că toţi câinii noştri sunt foarte bine dresaţi. Nu vor face nimic rău în interior. Trebuie să schimbăm asta”, a spus ea.

ADVERTISEMENT

„Uneori pur şi simplu mă doare să-l las singur acasă”, a spus Sabalenka, care merge la unele conferinţe de presă însoţită de Ash. „Îi este greu să stea singur. Asta mă întristează foarte mult” Ea şi-a descris câinele ca fiind o „micuţă creatură pufoasă” care vrea mereu mângâieri şi afecţiune, adăugând că plimbările cu el reprezintă pentru ea „un fel de meditaţie”.

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea, singura româncă rămasă în competiție

Mirra Andreeva (19 ani), campioana de la Roland Garros, a părăsit ediția din acest an a turneului de la Wimbledon încă din turul 2.

Rusoaica a fost învinsă cu 4-6, 7-5, 6-4 de Barbora Krejcikova (Cehia, 38 WTA), la capătul unui meci maraton, care a durat aproape 3 ore. Astfel, sportiva aflată momentan pe locul 5 în clasamentul mondial nu a reușit să își depășească cea mai bună performanță la Wimbledon, sfertul de finală atins la ediția din 2025.

ADVERTISEMENT

Sportiva aflată pe locul 18 WTA a învins-o pe Sara Bejlek (Cehia, 45 WTA) cu 6-1, 7-6 și a avansat în turul 2, unde o va întâlni pe Kimberly Birrell.