Cerere în căsătorie ca-n filme! Ștefan Baiaram, declarație de dragoste superbă pentru Cristina Răduț pe plaja din Miami

Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craiova, și-a cerut iubita, Cristina Răduț, în căsătorie pe plaja din Miami. Declarație emoționantă și imagini de vis.
Tibi Cocora
04.01.2026 | 13:29
Ștefan Baiaram a lăsat pentru câteva momente fotbalul deoparte și a trăit una dintre cele mai importante clipe din viața sa. Pe plaja din Miami, jucătorul Universității Craiova și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru de poveste, cu o declarație care a emoționat mii de fani.

Ștefan Baiaram și-a cerut iubita în căsătorie pe plaja din Miami

Ștefan Baiaram a făcut marele pas și și-a cerut iubita, Cristina Răduț, în căsătorie. Fotbalistul Craiovei a publicat pe Facebook un video cu momentul special, însoțit de o declarație emoționantă.

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!“, a scris Ștefan Baiaram pe Facebook, alături de un filmuleț cu momentul special.

Ștefan Baiaram, vacanțe de vis alături de iubita sa

Ștefan Baiaram a ales să viziteze New York-ul de Crăciun, alături de partenera sa, Cristina Răduț. Cei doi au publicat și câteva imagini din vacanță, mai întâi de pe aeroport, apoi direct din renumitul „Times Square“.

Ei au demonstrat că sunt extrem de fericiți de momentul pe care îl trăiesc nu doar prin imagini, ci și prin descrierea pe care au afișat-o: „A dream come true! (Un vis devenit realitate)”.

Apoi, decarul oltenilor a ales pentru ziua sa de naștere și pentru Revelion Miami, o destinație mult mai caldă. Cristina Răduț a ținut să-i transmită și un mesaj lui Baiaram, de ziua sa de naștere: „La mulți ani, omul meu bun! Nu suntem doi oameni perfecți, dar împreună am învățat ce este iubirea. Astăzi în dar îți ofer cel mai sincer `Te iubesc!`”, a scris aceasta pe Instagram.

Baiaram, al doilea cel mai valoros fotbalist din SuperLiga

În luna decembrie, Ștefan Baiaram a primit o veste uriașă. Fotbalistul celor de la Universitatea a devenit al doilea cel mai valoros fotbalist din SuperLiga României, după ce cota de piață de pe Transfermarkt a ajuns la 4,5 de milioane de euro. Cel mai valoros jucător din România este Darius Olaru, cotat la 6,5 de milioane de euro.

Nu în ultimul rând, Ștefan Baiaram a fost declarat „Mijlocașul anului” în fotbalul românesc, la Gala FANATIK.

  • 10 goluri și două assist-uri în 30 de partide sunt cifrele lui Ștefan Baiaram în acest sezon la Universitatea Craiova, în toate competițiile.
