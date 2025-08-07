Cerere în căsătorie încheiată cu furci, topoare și o condamnare la închisoare, în Constanța. De ce s-au certat viitorii nuntași

În decembrie 2019, în Constanța, o cerere în căsătorie s-a transformat din motiv de bucurie, în motiv de pușcărie, după ce cei care ar fi trebuit să devină nuntași s-au încăierat cu furci și topoare.

ADVERTISEMENT

Cerere în căsătorie încheiată cu furci, topoare și o condamnare la închisoare

Potrivit procurorilor, victima a declarat că în ziua respectivă s-a deplasat împreună cu rudele sale la locuinţa familiei inculpatului, ca să o peţească pe o soră de-ale acestuia pentru nepotul său. Totul bine și frumos, până ce un conflict a aprins spiritele. Pentru că nu au vrut să se certe, victima și rudele sale au părăsit casa unde se aflau musafirii.

În urma lor a venit imediat inculpatul și doi frați de-ai săi care puseseră deja mâinile pe furci și topoare. Victima a povestit cum el era deja urcat la volanul autoutilitarei sale. Inculpatul ar fi lovit cu toporul geamul portierei faţă-stânga şi l-ar fi spart, apoi ar fi continuat să aplice lovituri spre bărbatul din mașină.

ADVERTISEMENT

„Persoana vătămată a mai explicat că în timpul agresiunii şi-a apărat capul cu mâna stângă de loviturile repetate de topor, iar pentru a-şi asigura scăparea a pus în mişcare autoutilitara, pe care a condus-o doar cu mâna nevătămată, fără a urmări izbirea inculpatului frontal cu vehiculul condus, în condiţiile în care agresorul nu contenea să aplice loviturile de topor spre corpul său”, se prezintă în rechizitoriu, potrivit ziarului local .

Acuzații de tentativă de omor în prag de nuntă

, victima a virat stânga și a accelerat, lovind o mașină parcată pe carosabil, pe partea stângă a drumului. A reușit să se redreseze, să de a cu spatele și să plece la spital, fiind serios rănit.

ADVERTISEMENT

În urma acestui eveniment violent, Tribunalul Constanța a decis condamnarea inculpatului la aproape 12 ani de închisoare, fiind vorba despre contopirea mai multor pedepse în alte cauze penale anterioare.

ADVERTISEMENT

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru presupusa săvârşirea în stare de recidivă postcondamnatorie a infracţiunii de tentativă la omor.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, condamnarea a fost contestată la Curtea de Apel Constanța. Instanța a stabilit ieri, 5 august 2025, primul termen în faza apelului pentru jumătatea lunii noiembrie. Până atunci, agresorul are parte de prezumția de nevinovăție.