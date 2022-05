Cerere în căsătorie la Insula iubirii. Doi concurenți au plecat din emisiunea de la Antena 1. Reacția lui Radu Vâlcan. Video

În ediția de luni seară Insula Iubirii a avut loc o cerere în căsătorie. Bogdan a aflat decizia luată de iubita lui, Celia, la ceremonia focului doar pentru ei.

Cerere în căsătorie la Insula iubirii. Ce reacție a avut Radu Vâlcan

În cele din urmă, Celia, pe numele complet , a venit la ceremonia focului, semn că este de acord să părăsească insula împreună cu Bogdan. Cei doi le-au demonstrat tuturor că se iubesc cu adevărat și că pot avea încredere unul în celălalt.

ADVERTISEMENT

Tânărul a făcut un gest la care nimeni nu se aștepta și a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, spre surprinderea lui Radu Vâlcan.

“Mi-au dat lacrimile, m-am emoționat foarte tare.”, a spus Bogdan în ediția difuzată luni seară, după ce a văzut-o pe Celia, potrivit

ADVERTISEMENT

Celia a recunoscut că perioada petrecută fără iubitul ei a fost una destul de grea, iar reîntâlnirea a fost una emoționantă.

“Celia și Bogdan sunteți cuplul care a ajuns la ceremonia specială a focului, dar această șansă vine și cu un preț. Părăsirea acestei insule. El a ajuns la un nivel al răbdării de nesuportat.”, le-a spus prezentatorul celor doi.

ADVERTISEMENT

Bogdan s-a așezat în genunchi, în fața iubitei lui, și a cerut-o în căsătorie la ceremonia focului, de față cu Radu Vâlcan.

“Când mi s-a oferit șansa am zis să hotărăști tu. Mai am ceva să-ți spun și am realizat și mai mult cât te iubesc și vreau să fac acest lucru.

ADVERTISEMENT

Vreau să trăiesc cu tine pentru totdeauna, vrei să accepți asta?”, a întrebat-o Bogdan pe Celia, cu inelul în mână. Răspunsul ei la marea întrebare a fost unul afirmativ.

ADVERTISEMENT

“Nu mă așteptam să cari acel inel 8.000 de kilometri aproape.”, a fost reacția lui Radu Vâlcan.

Bogdan de la Insula Iubirii, la capătul răbdării

După doar șase zile în competiție, . Totul a fost mult mai greu decât se aștepta, după cum a recunoscut înainte de a lua decizia să aibă o ceremonie a focului în doi, cu Celia.

“Nu sunt în largul meu deoarece situația nu mă face să mă simt foarte bine. Este mai greu decât mi-am imaginat”, i-a spus Bogdan lui Radu Vâlcan.

După ce l-a văzut cu moralul la pământ, prezentatorul TV i-a oferit o șansă unică într-un sezon Insula Iubirii.

“Există o șansă unică pe care insula o poate oferi doar unuia dintre participanți. Dacă ajungi la limita durerii, la limita neputinței, atunci insula îți poate oferi această șansă. Este o regulă care se poate aplica o singură dată în sezon, iar această șansă îți este oferită ție.

Să participi la o ceremonie cu totul specială, cu Celia. Dar acceptul tău vine cu o decizie greu de luat.

Dacă accepți această provocare, mergem să o întrebăm pe Celia, dar răspunsul îl afli la ceremonie. Dacă vine Celia, plecați împreună.

Dacă nu vine, stați amândoi pe insulă. Dacă accepți provocarea, niciunul dintre colegii tăi nu mai pot profita de șansă.”, i-a spus Radu Vâlcan concurentului, care a acceptat propunerea fără a sta pe gânduri.