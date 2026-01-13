Sport

Cerere în căsătorie romantică în Las Vegas! Fotbalistul român care și-a surprins iubita într-un cadru neașteptat

Un celebru fotbalist român și-a cerut în căsătorie iubita chiar în Las Vegas. Momentul a fost unul cu adevărat romantic, într-un cadru de vis.
Valentina Vladoi
13.01.2026 | 20:00
George Merloi a cerut-o în căsătorie pe Ermina Georgiana. Sursă foto: Facebook / colaj Fanatik
George Merloi, fotbalistul celor de la divizionara secundă FC Voluntari, a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Ermina Georgiana, chiar în Las Vegas. Cei doi au mers în vacanță în Statele Unite.

George Merloi a cerut-o în căsătorie pe Ermina Georgiana

Având în vedere faptul că sezonul de Liga 2 se află în pauză competițională, George Merloi și Ermina Georgiana au decis să schimbe peisajul și au ales o destinație cât se poate de deosebită.

Mai exact, fotbalistul de la FC Voluntari și iubita sa au ajuns în Las Vegas. Iar acesta a profitat din plin de întreaga experiență pentru a face pasul cel mare. George Merloi a cerut-o în căsătorie pe Ermina Georgiana într-un cadru de vis.

La scurt timp, anunțul a fost făcut și pe rețelele de socializare. Ambii parteneri au postat câteva imagini de la un restaurant din Las Vegas. Tânăra e în culmea fericirii și arată inelul primit de la fotbalist.

Evident, nu a lipsit nici mesajul sugestiv care să confirme faptul că cei doi s-au logodit într-adevăr. „Viitoarea doamnă Merloi”, a scris cuplul în dreptul fotografiilor postate.

Cine este George Merloi

Menționăm faptul că George Merloi a reușit deja să bifeze reușite impresionante în fotbal. Acesta a jucat pentru echipa U18 a celor de la FCSB. Ulterior, el a plecat la echipa de juniori a celor de la Rennes.

În 2019 a ajuns liber de contract la Academica Clinceni, iar mai apoi s-a transferat la Astra Giurgiu. La FC Voluntari a ajuns în 2021, iar timp de trei ani de zile a avut prestații constante. De altfel fix acestea i-au adus și adus un transfer la Farul Constanța în vara lui 2024.

Nu a durat mult, iar George Merloi a decis să se întoarcă la FC Voluntari. Sportivul are oricum cele mai multe meciuri cu această echipă. E vorba de nu mai puțin de 92 de meciuri, 10 goluri și 4 pase decisive. Totodată, pentru Astra Giurgiu a prins 31 de meciuri și a marcat trei goluri.

Un alt fotbalist și-a cerut iubita în căsătorie într-un cadru de vis

Nu doar George Merloi a cerut-o în căsătorie pe Ermina Georgiana în 2026. Deși anul e de abia la început, iată că și un alt fotbalist cunoscut a decis să facă pasul cel mare cu partenera sa.

Este vorba despre Ștefan Baiaram. Jucătorul Universității Craiova și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru de poveste, chiar pe o plajă din Miami. Acesta a și publicat un clip video emoționant cu momentul în care îi pune marea întrebare partenerei sale, Cristina Răduț.

„În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie

Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult!“, a scris Ștefan Baiaram pe Facebook, alături de un filmuleț cu momentul special.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
