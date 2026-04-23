Cerere oficială pentru ca Italia să înlocuiască Iranul la Campionatul Mondial! Apropiatul lui Trump a oferit argumentul public

Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic se apropie cu pași repezi, iar conflictul dintre pare că nu se va încheia foarte curând, iar acest aspect ar putea să influențeze decisiv componența turneului.

Italia, propusă la Cupa Mondială în locul Iranului

Un emisar apropiat de actualul președinte american încearcă să provoace o schimbare importantă în structura Cupei Mondiale, sugerând excluderea Iranului și înlocuirea acestei țări cu Italia. Inițiativa, dezvăluită de , apare pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai accentuate dintre Washington și Teheran, care riscă să se reflecte inclusiv în competițiile sportive globale. Propunerea vizează participarea Iranului la viitoarea ediție a turneului, într-un moment în care relațiile internaționale sunt puternic marcate de sancțiuni și conflicte regionale, care au escaladat în ultimele zile și mai mult.

Ideea ar presupune ca o echipă eligibilă, precum Italia, să fie introdusă în competiție în locul Iranului, iar un argument solid ar fi reprezentat de faptul că Squadra Azzurra a câștigat de 4 ori trofeul. „Pot să confirm că le-am sugerat lui Donald Trump și Gianni Infantino să înlocuiască Iran cu Italia la Cupa Mondială. Eu sunt de origine italiană și ar fi un vis pentru mine să văd reprezentativa Squadra Azzurra la turneul din SUA. Cu 4 titluri câștigate, eu zic că are argumentul pentru a fi inclusă”, a spus Paolo Zampolli, emisarul apropiat de Trump.

Contextul politic este esențial pentru înțelegerea acestei inițiative. Relațiile tensionate dintre Statele Unite și Iran au escaladat în ultimele luni, iar atacul armat al americanilor a făcut ca toată situația să fie la un nivel critic. În trecut, participarea echipelor iraniene la competiții internaționale a fost însoțită de controverse diplomatice și dezbateri privind sancțiunile din cauza .

Reacția președintelui FIFA despre situația naționalei Iranului

Gianni Infantino a vorbit în urmă cu o săptămână despre situația pe care o traversează naționala Iranului și a anunțat că-și dorește ca echipa să participe la turneul final. Ba mai mult, oficialul FIFA spune că are informații cu privire la intenția pe care o au aceștia și confirmă că se așteaptă să-i vadă în SUA.

„Echipa Iranului o să participe la turneu, sigur. Sperăm că situația tensionată o să fie, desigur, una de pace până la startul competiției. Asta ar ajuta cu siguranță. Iran trebui să vină dacă vor să-și reprezinte oamenii. Au reușit să se califice. Din ce știu chiar vor să participe și trebuie să o facă”, a spus Gianni Infantino.

Italia a ratat calificarea la Cupa Mondială

Pentru naționala Italiei ar fi un adevărat miracol să revină la Cupa Mondială, asta pentru că din punct de vedere sportiv a ratat, din nou, calificarea. Aceștia sunt astfel la al treilea turneu final consecutiv de Cupa Mondială la care nu participă, după ce a ratat edițiile din 2018 și 2022.

Acum, frustrarea a fost uriașă, pentru că se spera într-o revenire în cea mai importantă competiție la nivel de naționale. Barajul decisiv cu Bosnia s-a încheiat la loviturile de departajare și a fost încununat cu un insucces pentru Squadra Azzurra, care astfel mai are o ultimă speranță în a-i lua locul Iranului datorită contextului politic tensionat existent.