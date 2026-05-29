Cerere tot mai mare pentru microbuzele fabricate de Aveuro International. Modelul produs la Câmpina este adorat în Europa

Microbuzele fabricate de Aveuro International încep să câștige tot mai mult teren în străinătate. Modelul produs în orașul Câmpina este adorat în Europa. Acesta a reușit să aibă parte de un real succes într-un segment unde cerințele sunt extrem de stricte.

Aveuro International din Câmpina și succesul cu microbuzele sale

Aveuro International este o companie din Câmpina activă pe partea de carosări auto – transformări microbuze. Firma lucrează cu majoritatea dealerilor Mercedes Benz din România, în fabrica din județul Prahova vehiculul de bază Mercedes Benz Sprinter fiind transformat în microbuz după specificațiile clienților.

Mașina pentru transport interurban poate pleca de la 8 plus 1 până la 22 plus 1 locuri. Așadar, șoferul și însoțitorul sunt incluși în capacitatea vehiculului. Producătorul vine și cu o variantă electrică care este adaptată pentru un număr mai mic de locuri. Elementul cheie este modul în care a fost regândit interiorul.

Mai mult decât atât, cei interesați de aceste microbuze le primesc direct omologate de statul român. În momentul de față, autoturismul este la mare căutare pe piața europeană, dovadă că este văzut ca un transport sigur, flexibil și accesibil pentru toți pasagerii. Noul model construit în țara noastră vine cu o soluție inteligentă, care nu se întâlnește foarte des în industrie.

Totodată, asigură îmbarcarea rapidă a călătorilor cu nevoi speciale. Capacitatea de producţie este de două microbuze pe zi, în timp ce fabrica are o suprafaţă de 8.000 mp. este amplasată pe un teren de 22.000 mp, conform informaţiilor de pe site-ul oficial. Firma este controlată de omul de afaceri Vlad Papuc.

Microbuzele românești, soluția pentru persoanele cu dizabilități

„Poate transporta până la 22 de pasageri și, în același timp, o să vedeți o soluție inteligentă: scaunele se rabatează pe perete și se pot ocupa până la patru cărucioare cu rotile. Toate scaunele duble sunt glisate pe peretele lateral, iar prinderile din podea se pot ancora atât în față, cât și în spate.

De regulă, microbuzele care transportă cărucioare cu rotile sunt nevoite să scoată din mașină banchetele pentru pasageri în timpul transportului. Acest model este ceva mai special, rămânând, de altfel, și șapte locuri pe scaune simple pentru însoțitori. Vehiculul de bază a fost modificat și prelungit cu 50 cm.

Este mai lung decât furgonul original, creând un spațiu mai mare pentru pasageri și, într-adevăr, există o cerere pentru a ajunge la un număr cât mai mare posibil. Ne limitează însă la 22 de locuri pentru a păstra categoria din care face parte”, a declarat Sebastian Popa, director vânzări producător microbuze, scrie .

Noul model de microbuz și atracția cliențiilor din Europa

Sebastian Popa a mai declarat că în momentul de față modelul fabricat de Aveuro International din Câmpina a reușit să atragă un număr foarte mare de clienți, mai ales din afara țării. Principala piață de desfacere este Spania. Această țară este văzută drept una atipică în comparație cu restul națiunilor din Europa.

În această regiune se folosesc aceleași pentru transportul de turiști, transportul școlar, cât și transportul persoanelor cu dizabilități. Directorul de vânzări a mai subliniat că există mai multe variante care ies pe poarta fabricii, una dintre acestea fiind cu lift hidraulic. De asemenea, o altă versiune are rampe manuale.

„La momentul de față avem mai multe modele în lucru, mai multe prototipuri la care lucrăm. Avem o variantă urbană de 7 m, cu podea coborâtă, pe un șasiu de Iveco Daily și, de asemenea, tocmai am încheiat un parteneriat cu un producător chinez de autoșasiuri, pe care putem dezvolta un autobuz de 12 m lungime”, a încheiat Sebastian Popa.

În aceeași notă, directorul de vânzări a mai transmis că microbuzul a fost testat în simulări de accidente. Așadar, respectă toate sistemele de siguranță la cele mai înalte standarde. Concluzia este una singură: tot mai multe țări europene își îndreaptă atenția spre România pentru vehiculul care este destinat mai multor sarcini în același timp.