Cererea făcută de Argentina către FIFA cu o lună înainte de Cupa Mondială. Ce a solicitat deținătoarea trofeului ediției din 2022

Microbiștii de pe întreg mapamondul așteaptă cu nerăbdare startul Campionatului Mondial din vara acestui an, competiție organizată de SUA, Canada și Mexic. Argentina, campioana din 2022, a venit cu o cerere direct la FIFA cu o lună înaintea startului competiției a cărui trofeu vrea să îl apere. Ce au solicitat sud-americanii.

Cererea Argentinei la FIFA înaintea Cupei Mondiale

Meciul dintre Ecuador și Argentina din 9 septembrie, anul trecut, disputat în preliminarii pe stadionul Monumental Isidro Romero Carbo din Guayaquil, a însemnat o victorie cu 1-0 pentru gazde, însă și o eliminare directă pentru Nicolas Otamendi, fotbalistul oaspeților. În acest sens, fundașul central, titular incontestabil, a devenit indisponibil pentru primul meci al naționalei sale de la Cupa Mondială. , a luat deja măsuri pentru ca jucătorul să fie apt la prima partidă de la turneul final, solicitând către FIFA scoaterea interdicției din cauza cartonașului roșu încasat.

„Federaţia argentiniană de fotbal, prin intermediul preşedintelui său, Claudio Tapia, a purtat negocieri cu Biroul FIFA pentru ca Nicolas Otamendi să poată fi eligibil în primul meci al Cupei Mondiale FIFA 2026, în virtutea eliminării împotriva echipei naţionale a Ecuadorului în ultimul meci al preliminariilor sud-americane”, a informat AFA într-un comunicat.

Leo Messi, în lacrimi la finalul ultimului meci pentru Argentina

Selecționerul Lionel Scaloni a transmis în primăvara acestui an că rămâne la latitudinea jucătorului dacă va onora turneul final cu prezența sa, fiind în postura unui fotbalist care și-a câștigat dreptul de a decide pentru sine însuși.

La ultimul test al Argentinei pe teren propriu înainte de turneul final (5-0 contra Zambiei), de la suporteri. Practic, confruntarea cu reprezentativa africană ar putea fi ultima sa partidă din calitate de fotbalist al naționalei pe pământ argentinian.

