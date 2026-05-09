Sport

Cererea făcută de Argentina către FIFA cu o lună înainte de Cupa Mondială. Ce a solicitat deținătoarea trofeului ediției din 2022

Cupa Mondială din vara acestui an se desfășoară în intervalul 11 iunie - 19 iulie. Naționala Argentinei a făcut o cerere direct la FIFA înaintea turneului final. Ce au solicitat campionii din 2022.
Mihai Dragomir
09.05.2026 | 08:45
Cererea facuta de Argentina catre FIFA cu o luna inainte de Cupa Mondiala Ce a solicitat detinatoarea trofeului editiei din 2022
ULTIMA ORĂ
Argentina a mers direct la FIFA pentru o problemă înaintea Cupei Mondiale. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Microbiștii de pe întreg mapamondul așteaptă cu nerăbdare startul Campionatului Mondial din vara acestui an, competiție organizată de SUA, Canada și Mexic. Argentina, campioana din 2022, a venit cu o cerere direct la FIFA cu o lună înaintea startului competiției a cărui trofeu vrea să îl apere. Ce au solicitat sud-americanii.

Cererea Argentinei la FIFA înaintea Cupei Mondiale

Meciul dintre Ecuador și Argentina din 9 septembrie, anul trecut, disputat în preliminarii pe stadionul Monumental Isidro Romero Carbo din Guayaquil, a însemnat o victorie cu 1-0 pentru gazde, însă și o eliminare directă pentru Nicolas Otamendi, fotbalistul oaspeților. În acest sens, fundașul central, titular incontestabil, a devenit indisponibil pentru primul meci al naționalei sale de la Cupa Mondială. Argentina, cea care a acuzat în primăvară UEFA și Federația Spaniolă după anularea „Finalissima”, a luat deja măsuri pentru ca jucătorul să fie apt la prima partidă de la turneul final, solicitând către FIFA scoaterea interdicției din cauza cartonașului roșu încasat.

ADVERTISEMENT

„Federaţia argentiniană de fotbal, prin intermediul preşedintelui său, Claudio Tapia, a purtat negocieri cu Biroul FIFA pentru ca Nicolas Otamendi să poată fi eligibil în primul meci al Cupei Mondiale FIFA 2026, în virtutea eliminării împotriva echipei naţionale a Ecuadorului în ultimul meci al preliminariilor sud-americane”, a informat AFA într-un comunicat.

Leo Messi, în lacrimi la finalul ultimului meci pentru Argentina

Fanii fotbalului sunt extrem de curioși dacă Leo Messi va juca la ultima sa Cupă Mondială din carieră. Selecționerul Lionel Scaloni a transmis în primăvara acestui an că rămâne la latitudinea jucătorului dacă va onora turneul final cu prezența sa, fiind în postura unui fotbalist care și-a câștigat dreptul de a decide pentru sine însuși.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea...
Digi24.ro
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea motorul pornit

La ultimul test al Argentinei pe teren propriu înainte de turneul final (5-0 contra Zambiei), Leo a avut lacrimi în ochi și părea că-și ia rămas bun de la suporteri. Practic, confruntarea cu reprezentativa africană ar putea fi ultima sa partidă din calitate de fotbalist al naționalei pe pământ argentinian.

ADVERTISEMENT
N-au stat la discuții! ITF și-a anunțat decizia, imediat după comentariile făcute de...
Digisport.ro
N-au stat la discuții! ITF și-a anunțat decizia, imediat după comentariile făcute de Aryna Sabalenka despre Belarus
  • 5 este numărul Cupelor Mondiale în care a jucat Messi până acum în carieră (din 2006 până în 2022)
  • 198 de meciuri are Messi în tricoul Argentinei 
  • 116 goluri a marcat pentru naționala sud-americană
Dată afară din televiziune pentru că era prea slabă! Cine e femeia care...
Fanatik
Dată afară din televiziune pentru că era prea slabă! Cine e femeia care îl consolează pe Valverde, după ce a fost bătut de Tchouameni
Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în...
Fanatik
Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în cârje” din fotbalul românesc și cum arată cele mai „fierbinți” hocheiste din lume
Roma Masters 2026. De la ce oră se joacă meciul dintre Arina Sabalenka...
Fanatik
Roma Masters 2026. De la ce oră se joacă meciul dintre Arina Sabalenka și Sorana Cîrstea, din turul al doilea
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!