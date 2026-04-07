„Cererea noastră este încă valabilă”. Guvernul din Iran așteaptă răspunsul, în timp ce Donald Trump a amenințat că „o întreagă civilizație va muri”

Un reprezentant al guvernului din Iran a făcut o declarație surprinzătoare cu privire la planurile țării înainte ca Donald Trump să lanseze o amenințare extrem de dură.
Bogdan Mariș
07.04.2026 | 19:20
Un oficial al guvernului din Iran a vorbit despre participarea echipei la Cupa Mondială înainte ca Donald Trump (79 de ani) să lanseze o amenințare dură la adresa țării asiatice. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
Naționala Iranului a obținut pe gazon calificarea la Cupa Mondială din acest an, însă participarea echipei a devenit incertă după ce țara asiatică a fost atacată de SUA și Israel. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă, așadar un verdict definitiv în această privință nu a sosit încă, însă situația s-ar putea complica semnificativ după ultimele amenințări lansate de Donald Trump (79 de ani).

Ultimele informații cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială

Ministrul Sportului din Iran, Ahmad Donyamali, a anunțat că echipa asiatică ar fi dispusă să participe la Cupa Mondială, însă doar în cazul în care partidele ar fi mutate din SUA în Mexic. „Cererea noastră către FIFA de a muta meciurile Iranului din SUA în Mexic este încă valabilă, dar nu am primit un răspuns. Dacă va fi acceptată, participarea Iranului la Cupa Mondială va fi sigură. Cu toate acestea, FIFA nu a răspuns.

În calitate de ministru al Sportului, împreună cu Federația Iraniană de Fotbal, vom menține echipa de fotbal pregătită pentru Cupa Mondială. Cu toate acestea, decizia finală va fi luată de guvernul nostru”, a anunțat acesta, conform independent.co.uk, care citează agenția turcă Anadolu.

Prezent la meciul amical disputat de naționala Iranului în Turcia contra reprezentativei din Costa Rica, președintele FIFA Gianni Infantino a declarat că „Iranul va participa la Cupa Mondială”, însă meciurile din grupe se vor disputa „conform tragerii la sorți”, așadar în SUA. Iranul ar trebui să întâlnească Belgia și Noua Zeelandă la Inglewood (California) și Egiptul la Seattle. Elvețianul este cunoscut pentru apropierea sa de președintele SUA, Donald Trump, alături de care s-a afișat în repetate rânduri.

Donald Trump, amenințare incredibilă la adresa Iranului

Situația din Iran ar putea să se complice și mai mult după ce președintele american Donald Trump a lansat o amenințare uluitoare. Acesta a afirmat că „o întreagă civilizație va muri” dacă Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Ormuz până marți, la ora 20:00 (miercuri, la ora 03:00 în România). „O întreagă civilizație va muri în această seară și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu îmi doresc asta, dar e probabil să se întâmple.

Acum, că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar. Cine știe? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a transmis liderul american pe propria platformă, Truth Social.

