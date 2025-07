Cererea specială a lui Jennifer Lopez înainte de concertul din România. Desertul pe care-l va savura cântăreața

Jennifer Lopez va susține un concert incendiar în Piața Constituției din Capitală, în cadrul celei de-a treia ediții Summer in the City! a artistei, înainte de concertul din România, a fost dezvăluită pe social media. Care e, de fapt, desertul pe care-l va savura cântăreața în vârstă de 56 de ani.

Cererea specială a lui Jennifer Lopez înainte de concertul din România

Solicitarea inedită venită din partea lui Jennifer Lopez înainte de evenimentul din București a fost făcută publică pe rețelele de socializare. Organizatorii au ținut cont de toate dorințele vedetei care se află în plin turneu mondial.

Îndrăgita cântăreață promite un show incendiar, cu energie și magie pură în Up All Night Live. Aceleași emoții se vor simți și în Piața Constituției, unde vedeta a dorit în mod expres să cânte. În plus, a avut și o altă cerere.

De această dată este vorba de un aspect special, care are legătură cu alimentația sa. Prăjitura care o va încânta pe artistă este realizată de o braserie cunoscută din Capitală, care are 4,5 stele și aproape 1.700 de recenzii.

Înainte de a urca pe scenă Jennifer Lopez va savura un brownie cu trei tipuri de ciocolată. Desertul îi va încânta papilele gustative pentru că este delicios. În plus, are în compoziția sa numai produse de cea mai bună calitate.

Cum a reacționat cofetarul care face desertul pentru Jennifer Lopez

Ana Consulea este cofetarul care a pregătit cererea specială a lui Jennifer Lopez. Femeia de afaceri este extrem de apreciată în această branșă, având o experiență foarte mare în spate. Și-a lansat prima afacere în urmă cu mai bine de un deceniu.

În anul 2019 a fost distinsă cu unul dintre cele mai importante titluri din carieră. Mai exact, este vorba de titlul de Pastry Chef of the year, care a venit de la prestigiosul ghid Gault & Millau. În 2020 a lansat pe piață Zelato, divizia de îngheţată.

„Suntem fani J. Lo, așa că muzica divei răsună de multe ori din boxele din laborator. Dar nici în cele mai îndrăznețe vise nu ne-am imaginat că vom face deserturi delicioase pentru J. Lo și staff-ul ei.

Ne-am suflecat mânecile, am ales trei tipuri de ciocolată de avangardă Valrhona și am copt brownies with a glow. Perfecte pentru legenda muzicii pop care știe ce înseamnă excelența”, a scris Ana Consulea pe .

Ce alte cereri mai are Jennifer Lopez

Jennifer Lopez are o listă întreagă de solicitări pentru organizatorii români. Înainte de a susține concertul din Piața Constituției din data de 27 iulie 2025, artista a cerut să-i fie respectate mai multe lucruri.

Renumita a cerut 6 cabine utilate cu cele mai performante dotări tehnice. Acestea vor fi folosite și de cei 16 dansatori de care este însoțită în cadrul turneului mondial. În plus, și-a exprimat dorința de a avea mobilier în nuanțe deschise și o atmosferă Zen.

Vrea să se relaxeze într-un spațiu personal și liniștit înainte de a urca pe scenă, dar și în pauzele dintre momentele artistice. Jennifer Lopez a mai solicitat o oglindă de mari dimensiuni, o masă de masaj și o maseuză care să-i fie la discreție.

Mai mult, a cerut purificatoare de aer, precum și preparate culinare care să fie conforme stilului său de viață. Va consuma doar mâncare bio, legume și fructe proaspete, dar și semințe. Produsele de pe lista sa nu au gluten, în timp ce cafeaua va fi decofeinizată. A solicitat și lapte organic.