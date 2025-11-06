Cerința expresă a suporterilor Stelei după moartea lui Emeric Ienei: „Este o datorie morală!”

ADVERTISEMENT

Vestea momentului în fotbalul românesc este, din păcate, una tristă: Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani. Suporterii Stelei au făcut o cerere specială către club și către FRF după dispariția legendei lor. Ce au transmis, de fapt.

Dorința suporterilor Stelei pentru FRF după moartea lui Emeric Ienei

Ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, a venit cu o veste tragică pentru tot ceea ce înseamnă fotbalul românesc. Marele Emeric Ienei ne-a părăsit la onorabila vârstă de 88 de ani, după o perioadă lungă în care starea de sănătate i-a fost tot mai precară.

Suporterii Stelei au transmis un mesaj amplu după . Mai exact, fanii „militarilor” au cerut ca meciul de sâmbătă, contra Muscelul Câmpulung, din cadrul etapei a 13-a din Liga 2, să fie amânat. Dorința acestora este să asiste în număr cât mai mare la înmormântarea lui Emeric Ienei.

„Amânați meciul cu Câmpulung! Steaua trebuie să trimită oamenii la înmormântarea singurului antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Acolo este locul natural al Clubului Steaua București. Acolo este locul jucătorilor. Acolo este locul staff-ului. Acolo este locul oamenilor din club. Acolo este locul nostru, al tuturor celor care recunoaștem valoarea reală, aceea care nu trece, care nu se negociază.

Pentru că asta este mai mare decât orice meci. Mai mare decât calendarul ligii. Mai mare decât 3 puncte. Mai mare decât orice miză sportivă imediată. Este o datorie morală și o responsabilitate identitară. Singurul antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cel mai greu trofeu pe care fotbalul românesc l-a atins vreodată.

Ceva ce nimeni altcineva nu a mai făcut și, realist vorbind, este posibil să nu mai fie repetat niciodată. Și dincolo de trofeu, a fost unul dintre foarte puținii oameni care au păstrat decența în spațiul public, în toate etapele vieții lui.

Asta contează. Și asta trebuie onorat. Steaua îi datorează prezență! Steaua îi datorează respect! Steaua îi datorează memorie! Amânați meciul cu Câmpulung și mergeți acolo. Istoria clubului are nevoie ca Steaua să fie la locul corect, în ziua aceea”, a fost mesajul suporterilor steliști pe Facebook.

Reacția clubului Steaua după moartea lui Ienei

Așa cum era de așteptat, Steaua nu a rămas indiferentă față de tristul eveniment. în mediul online pentru cel care a scris istorie la clubul bucureștean.

„Un lord al fotbalului. A plecat să antreneze acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita și îi vom cinsti memoria, așa cum se cuvine. Drum lin, nea Imi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a fost doar o parte din postarea Stelei pe