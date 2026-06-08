Cerința lui Filipe Coelho pentru perioada de transferuri la Craiova! A pus ochii pe starul SuperLigii

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Filipe Coelho și Universitatea Craiova au avut parte de un sezon de povestit nepoților, în care au reușit să obțină eventul în România: titlul în SuperLiga și Cupa. Cum echipa a obținut biletul pentru preliminariile UEFA Champions League, antrenorul a vorbit despre campania de transferuri și despre remarcatul său: Jovo Lukic.

Filipe Coelho NU vrea multe transferuri la Craiova în această vară

Universitatea Craiova va începe din primul tur preliminar al UEFA Champions League. Obiectivul oltenilor este accederea în „Faza Ligii”, însă drumul se anunță a fi unul extrem de complicat. , Filipe Coelho a mărturisit că nu vor veni mulți jucători,

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„Dacă schimbi mulţi jucători, vei schimba ADN-ul şi nu este bine, după părerea mea, să schimbi mulţi jucători. Dar eu, ca antrenor, jucătorii sunt ai clubului, iar aceste decizii trebuie să le ia clubul, nu antrenorul. Fiindcă antrenorul este acum aici, mâine nu ştim”, a declarat Filipe Coelho, potrivit .

Jucătorul din SuperLiga pe care l-a remarcat Filipe Coelho

Antrenorul oltenilor a fost întrebat și despre un remarcat în sezonul recent încheiat, iar acesta l-a nominalizat pe Jovo Lukic, golgheterul în curs al SuperLigii. Filipe Coelho a dat dovadă de fair-play și a evitat un răspuns cert vizavi de meritul lui Mirel Rădoi la trofeele cucerite, lusitanul spunând faptul că se concentrează doar pe munca sa.

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„Dacă ne uităm la cifre, trebuie să vorbim despre Lukic, de la U Cluj, fiindcă a făcut un sezon bun. Nu am venit aici ca să mă bat cu foştii antrenori sau cu alţi antrenori. Am venit aici pentru a-mi face treaba cât mai bine posibil. Am venit cu ideile mele, cu staff-ul meu şi cred că am construit ceva”, a conchis antrenorul oltenilor.