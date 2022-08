Cermen Tănase, despre rolul din Clanul: “E greu destinul ei de dus. Dacă te imaginezi Luminița, e copleșitor”

Carmen Tănase susține că rolul pe care îl joacă în Clanul o solicită foarte mult și că, destinul personajului pe care îl interpretează în acest serial, este unul greu de dus. Actrița susține că în general, ea se implică foarte mult în rolurile pe care le joacă, și spune că nu a mai fost într-o vacanță încă de dinainte de pandemie.

Carmen Tănase: “E greu destinul ei de dus. Dacă te imaginezi Luminița, e copleșitor”

Atrița Carmen Tănase, în vârstă de 61 de ani, a vorbit despre rolul pe care îl joacă în serialul Clanul de la Pro TV. Cerebra actriță, care în urmă cu ani de zile a interpretat personajul Flăcărica în Inimă de țigan și în Regina, spune că rolul din Clanul o solicită foarte mult.

“Carmen Tănase e un rol care, nu vreau să mă plâng acum, că nu asta e ideea… Dar mă solicită foarte mult, pentru că după mulți ani de zile e un rol… e o dramă. Aș putea spune chiar tragic, e destinul care a luat-o rău de la viață și eu sunt genul de actor care își asumă în totalitate personajul.

Și este greu de dus. E foarte frumos. Ce e greu în principal e foarte frumos. Nu pot să neg faptul că este greu. E greu destinul ei de dus. Dacă te imaginezi Luminița, e copleșitor”, a declarat actrița, în exclusivitate pentru FANATIK.

Carmen Tănase, admirată de Codin Maticiuc

care, într-un interviu pentru FANATIK, a mărturisit că admiră foarte mult la Carmen Tănase, atenția pe care o acordă meseriei. Aceasta susține că pe platourile de filmare, toată lumea vine pregătită și cu multă seriozitate, pentru ceea ce au de făcut.

“Îi mulțumesc lui Codin, dar și el foarte pregătit. Și el este foarte în regulă. Toată lumea vine pregătită. Îți impune echipa, adică e foarte multă seriozitate în general, pentru că e greu ce e de făcut.

Și nu îți poți permite să te gândești în altă parte sau să faci glume… Se mai fac, sigur că se mai fac, dar la cadru e foarte multă seriozitate”, a mai declarat actrița, care joacă rolul Luminiței, în serialul Clanul.

Carmen Tănase nu a mai avut vacanță de dinainte de pandemie

Cerebra actriță susține că vara aceasta nu a avut timp de o vacanță și că nu a mai fost plecată undeva de dinainte de pandemie.

“Nu am avut timp de vacanță de dinainte de pandemie. Mi-aș dori să plec unde îmi place mie mult și nu am mai avut timp. Undeva la mare și unde e cald. Dar nu cred că am cum, deocamdată”, a mai declarat actrița noastră.

Actrița este o femeie cochetă care poartă bijuterii, dar spune aceasta, că nu sunt așa de valoare, dar cele mai multe dintre ele reprezintă dragostea ei pentru animale. Pentru că multe dintre ele au o lăbuță de patruped, cum ar fi medalionul pe care îl poartă la gât.

“Nu sunt prețioase dar reprezintă dragostea mea , care s-a transformation deja în boală, pentru animale. Toate sunt cu lăbuțe”, a mai spus Carmen Tănase, care

Carmen Tănase hrănește mai multe suflete

Actrița are acasă patru câini și câteva pisici. Dar pe stradă, ea are grijă și de alte animăluțe, pentru care le duce hrană cu mașina ei, în anumite locuri.

“Am patru câini, mai multe pisici, ai mei în ogradă… dar mă confrunt cu abandonul, aproape în fiecare zi. Problema e că pe drum mai găsesc și alte animăluțe și deja, bagajul meu e plin de mâncare pentru ele, de saci…

Și e murdar din cauza asta. Le cumpăr conserve și allele… avem locuri în care mergem, iar ei ne așteaptă. Oprim în diverse locuri, punem mâncarea… Am grijă de o grămadă de suflete”, susține aceasta.

Actrița spune că mai are și alte proiecte legate de teatru, dar este și în discuții pentru un film de lung metraj.