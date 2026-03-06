Certat de Andrei Nicolescu și MM Stoica, Florentin Petre s-a conformat! Gestul neașteptat după Dinamo – Metalul Buzău făcut în fața galeriei

ADVERTISEMENT

Dinamo – Metalul Buzău, din sferturile Cupei României Betano, a fost câștigat de gazde, scor 1-0. La finalul meciului, Florentin Petre a ieșit în evidență cu un gest neașteptat în fața suporterilor.

Florentin Petre s-a conformat! Gestul neașteptat după Dinamo – Metalul făcut în fața galeriei

Andrei Nicolescu și Mihai Stoica au criticat faptul că . Acest eveniment s-a produs prima oară la Dinamo – FC Hermannstadt, ca mai apoi, în Dinamo – Unirea Slobozia, antrenorul secund să îl îndemne pe Claudiu Niculescu să scandeze injurii alături de suporteri.

ADVERTISEMENT

Deși a ieșit cu mai multe postări ce dădeau de înțeles că va continua cu gesturile de la finalurile de meci, Florentin Petre s-a abținut la finalul partidei câștigate în fața Metalului Buzău.

Antrenorul secund al „câinilor” a renunțat la a mai jigni rivala roș-albastră. În schimb, s-a îndreptat spre suporteri, i-a aplaudat și le-a mulțumit cu mâinile împreunate, însoțind gestul de o plecăciune. De asemenea, le-a transmis prin semne că nu dorește să mai înjure echipa adversă, așa cum notează .

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Andrei Nicolescu ieșirile lui Florentin Petre

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Președintele lui Dinamo susține că a făcut acest lucru pentru ca scandările lui Petre să ajungă la Consiliul de Discriminare.

ADVERTISEMENT

„Nu am interpretat-o că ar fi fost ceva între noi. La meciul cu Hermannstadt au fost niște momente care au atras puțin atenția asupra noastră. E normal să încerc să protejez atât clubul, cât și oamenii. Noi discutam despre zona de potențială discriminare, gesturi care să aibă conotație de discriminare. Nu m-am referit la scandările istorice, ele nu au nicio legătură cu discriminarea.

Am văzut că lumea mi-a reproșat că nu i-am luat apărarea lui Florentin Petre. El a ieșit public să spună asta, dar eu cred că între noi era totul clar dinainte, nu era nevoie de nicio clarificare. Am avut o discuție despre zonele de discriminare ce trebuie evitate, nu tradiționalele scandări”, a declarat Andrei Nicolescu.