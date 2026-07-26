Cerut afară din echipă de Gigi Becali, Dennis Politic i-a răspuns pe teren patronului FCSB

ADVERTISEMENT

Dennis Politic (26 de ani) i-a răspuns pe teren lui Gigi Becali (68 de ani), care declarase că fostul dinamovist nu va mai avea șanse la FCSB. Cu toate acestea, Politic a început ca titular în meciul de la Csikszereda și a dat un gol de toată frumusețea.

Dennis Politic i-a răspuns lui Gigi Becali în meciul cu Csikszereda

FANATIK a anunțat în exclusivitate . Printre titulari s-a numărat inclusiv Dennis Politic, fotbalistul despre care Gigi Becali a spus că nu mai are ce căuta în echipa lui Baciu. Fostul jucător al lui Dinamo a început în forță duelul cu Csikszereda.

ADVERTISEMENT

Politic a arătat o poftă de joc incredibilă în Csikszereda – FCSB și, după două ocazii mari, mijlocașul stânga a reușit să îl învingă pe Eduard Pap. Ajutat de o deviere a unui adversar, Dennis Politic a marcat pentru 2-0 cu un șut puternic din afara careului de 16 metri. A fost al 5-lea gol al lui Politic de când a semnat cu FCSB, în iulie 2025. – vezi

Ce spunea Gigi Becali despre Dennis Politic

Pentru Dennis Politic, meciul cu Csikszereda este al doilea pe care îl începe ca titular, după cel din prima etapă în care FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș. Apoi, fostul dinamovist a intrat pe „Toma a intrat foarte prost, acolo în banda dreapta. Nu am avut jucători, că nu-l băgam, îți dai seama. Nici Politic nu a intrat bine deloc.

ADVERTISEMENT

Ce supărare să am? Nu mă așteptam la rezultatul ăsta, dar nu sunt supărat. Trebuie să batem echipa asta și este un gol diferență. Dacă trebuie să câștigi un meci cu echipa asta și dacă nu o faci… Lasă-te de fotbal. O să mai vină jucători. Gnahore a cerut el să iasă, o să mai vină jucători. O să vină și Joao Paulo. În Politic nu-mi mai pun baza niciodată!”, a spus Gigi Becali în direct la

ADVERTISEMENT

De când nu a mai marcat Politic pentru FCSB

Pentru Dennis Politic, care, în ultimele șase luni din sezonul trecut a fost împrumutat la Hermannstadt, golul cu Csikszereda este primul din ultimele nouă luni. Politic nu mai marcase un gol de când juca pentru FCSB, în turul sezonului regulat, din stagiunea 2025-2026. O făcea pe 9 noiembrie 2025, într-o remiză a roș-albaștrilor, la Sibiu, scor 3-3, cu Hermannstadt.