Cesc Fabregas, cuvinte uriașe despre Cristi Chivu și Inter! Cum a descris-o pe campioana Italiei înaintea duelului direct

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Cesc Fabregas a avut un discurs impresionant la adresa lui Inter, înaintea confruntării cu echipa pregătită de Cristi Chivu. Antrenorul lui Como consideră că formația de pe Giuseppe Meazza este cea mai puternică din Italia și admite că elevii săi vor avea nevoie de un meci perfect pentru a obține un rezultat pozitiv. Cele două echipe se întâlnesc astăzi, 8 noiembrie, de la ora 19:00, în .

Cesc Fabregas i-a pus pe Chivu și Inter deasupra tuturor în Italia!

Tehnicianul spaniol nu s-a lăsat impresionat nici măcar de victoria categorică obținută de Como în Liga Campionilor, 9-1 cu Lens. Fabregas a explicat că succesul european nu schimbă cu nimic perspectiva asupra duelului cu Inter, pe care o vede drept principala forță a fotbalului italian.

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Antrenorul lui Como a amintit că adversara de duminică a câștigat campionatul și Cupa Italiei și a disputat două finale de Champions League. În opinia sa, echipa lui Chivu are experiența și calitatea necesare pentru a face diferența chiar și atunci când nu domină partida.

„Victoria de la Lens nu înseamnă nimic. A fost ceva extraordinar, dar a reprezentat o excepție, iar pe teren nu s-a văzut acea diferență pe care a indicat-o scorul final. Nu trebuie să ne lăsăm duși de val, mai avem un drum lung de parcurs. Suntem încă o echipă foarte tânără, care învață și evoluează. Ne dorim să devenim o echipă de elită, dar știm că nu am ajuns încă acolo. Avem multe de învățat de la ei (n.r – de la Chivu și Inter). Există încă o diferență semnificativă între noi și ei. Știm că ne confruntăm cu ceea ce consider a fi cea mai puternică echipă din Italia”, a declarat Fabregas, potrivit .

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Absența lui Lautaro Martinez schimbă calculele lui Fabregas! Ce a spus despre Marcus Thuram

Un alt subiect abordat la conferința de presă a fost și absența lui Lautaro Martinez. Astfel, Fabregas a vorbit despre importanța lui Marcus Thuram pentru Inter și a subliniat că atacantul francez este capabil să creeze probleme în mai multe zone ale terenului.

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Antrenorul lui Como a remarcat viteza, forța și mobilitatea lui Thuram, dar și faptul că acesta participă la construcție și contribuie inclusiv la faza defensivă. În opinia sa, oprirea unui asemenea atacant nu depinde de o singură soluție tactică, ci de o prestație colectivă foarte bună.

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Como ajunge la Milano după victoria spectaculoasă cu Lens, în timp ce Inter încearcă să-și revină după înfrângerea din derby-ul cu . Partida de pe Giuseppe Meazza poate avea o miză importantă în lupta pentru primele poziții, cele două formații fiind despărțite de numai două puncte înainte de startul etapei cu numărul #11.