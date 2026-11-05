Cesc Fabregas, „îngerul” lui Cristi Chivu! Cum a ajuns românul la Inter datorită miliardarilor de la Como

ADVERTISEMENT

Como a devenit una dintre marile senzații ale fotbalului european! Echipa pregătită de Cesc Fàbregas a obținut o victorie istorică în Champions League, scor 9-1 cu Lens, și continuă să uimească prin rezultatele sale. În spatele succesului se află și o poveste care îl implică direct pe Cristi Chivu. Spaniolul a fost dorit de Inter Milano, însă patronii lui Como au refuzat să-l lase să plece. În cele din urmă, milanezii au apelat la antrenorul român.

Como, minunea din Champions League! Victorie istorică în Franța

Formația antrenată de Cesc Fàbregas a învins-o pe Lens cu 9-1, miercuri, 4 noiembrie, chiar pe terenul francezilor. Italienii au stabilit astfel un record pentru cele mai multe goluri marcate de o echipă în deplasare într-un meci din cea mai tare competiție europeană.

ADVERTISEMENT

Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât Como a revenit în Serie A abia în 2024, după mai bine de două decenii petrecute în afara elitei fotbalului italian. Sub comanda lui Fàbregas, clubul de pe malul lacului cu același nume a cunoscut o ascensiune spectaculoasă.

Cesc Fàbregas putea ajunge la Inter Milano! Patronii lui Como au blocat mutarea, iar milanezii l-au ales pe Cristi Chivu

În vara anului 2025, Cesc Fàbregas a fost unul dintre principalii candidați pentru banca tehnică a lui Inter Milano. Italienii căutau un înlocuitor pentru Simone Inzaghi, plecat în Arabia Saudită, la Al-Hilal. Conducerea clubului a fost impresionată de rezultatele spaniolului la Como, iar directorul sportiv Piero Ausilio s-a deplasat la Londra pentru discuții. Negocierile nu au mai avansat însă, deoarece patronii lui Como au refuzat categoric să-i permită antrenorului să plece.

ADVERTISEMENT

Președintele Mirwan Suwarso a confirmat public că Inter a solicitat permisiunea de a negocia cu Fàbregas, dar a primit un răspuns negativ. Spaniolul era considerat esențial pentru proiectul clubului, iar conducerea nu voia să renunțe la el. În aceste condiții, Inter s-a reorientat către Cristi Chivu, care tocmai reușise să salveze Parma de la retrogradare. Românul cunoștea foarte bine clubul milanez, pentru care evoluase ca fotbalist și unde antrenase echipele de juniori.

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu a câștigat titlul și Cupa Italiei în primul sezon la Inter Milano

Numirea lui Cristi Chivu s-a dovedit o alegere inspirată. Antrenorul român a reușit să câștige titlul în Serie A încă din primul sezon petrecut pe banca lui Inter. Milanezii au devenit matematic campioni pe 3 mai 2026, după victoria cu Parma, scor 2-0, cu trei etape înaintea finalului campionatului.

ADVERTISEMENT

Chivu nu s-a oprit însă la câștigarea campionatului. Pe 13 mai, Inter a învins-o pe Lazio cu 2-0 în finala Cupei Italiei, disputată pe Stadio Olimpico din Roma. Un autogol al lui Adam Marušić și reușita lui Lautaro Martínez au adus al zecelea trofeu al Cupei Italiei în palmaresul milanezilor. Astfel, românul a realizat eventul în primul său sezon la conducerea echipei, performanță pe care Inter nu o mai reușise din 2010, când Chivu făcea parte din formația antrenată de José Mourinho.

Cesc Fàbregas nu este doar antrenor la Como! Spaniolul deține și acțiuni la club

a ajuns la Como în 2022, în ultimii ani ai carierei de fotbalist. După retragerea din 2023, a decis să rămână la club și să înceapă o carieră în antrenorat. Mai mult, spaniolul a devenit și acționar minoritar, fiind implicat financiar în proiectul care a transformat Como într-una dintre revelațiile fotbalului european.

ADVERTISEMENT

Fàbregas deține aproximativ 4% din acțiunile clubului, iar acest lucru ar fi putut complica o eventuală mutare la Inter Milano. Dacă ar fi acceptat oferta milanezilor, spaniolul ar fi fost nevoit să-și vândă participația pentru a evita un posibil conflict de interese.