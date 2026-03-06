Sport

Cesc Fabregas, o nouă ironie la adresa lui Cristi Chivu, antrenorul care i-a luat fața la Inter: „Aș vrea să știu când a avut așa ceva”

Cesc Fabregas continuă atacurile voalate la adresa lui Cristi Chivu după meciul direct din Cupa Italiei! Ce a spus acum antrenorul lui Como
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.03.2026 | 23:30
Cesc Fabregas o noua ironie la adresa lui Cristi Chivu antrenorul care ia luat fata la Inter As vrea sa stiu cand a avut asa ceva
Cesc Fabregas și Cristi Chivu. Foto: colaj Hepta
Cesc Fabregas a fost dorit în vara anului trecut de Inter Milano, dar în cele din urmă clubul de pe „Giuseppe Meazza” a ales să meargă pe mâna lui Cristi Chivu. Antrenorul român a avut până acum rezultate foarte bune la, cu excepția eliminării premature din Champions League în fața lui Bodo/Glimt bineînțeles, iar recent s-a duelat cu tehnicianul spaniol în turul semifinalei din Cupa Italiei.

Cesc Fabregas s-a referit din nou la Interul lui Cristi Chivu după meciul direct din Cupa Italiei

La Como, această primă manșă s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Jocul lui Inter nu a fost chiar unul strălucit, ba chiar din contră, a fost catalogat drept cel mai slab de până acum în actuala stagiune.

Imediat după meci, fostul mijlocaș de la FC Barcelona și Arsenal s-a declarat foarte mulțumit de fotbalul jucat de echipa sa și, în plus, când a fost întrebat de ce crede că Inter nu a mai practicat jocul ofensiv obișnuit în acest sezon, a răspuns cu: „Întrebați-l pe Chivu”. 

Ce a scos în evidență în mod special antrenorul lui Como

Acum, Fabregas a vorbit din nou despre acea partidă și la un moment dat a transmis că nu se aștepta ca Interul lui Cristi Chivu să înregistreze atunci un coeficient atât de mic în ceea ce privește „golurile așteptate”. De asemenea, ibericul a mai lăsat în mod destul de clar de înțeles și că nu a fost surprins în principiu de tactica gândită de omologul său român la duelul direct din turul semifinalei Cupei Italiei.

„O oportunitate ratată? Nu, sincer nu. Am pregătit meciul într-un anumit fel. Am jucat de multe ori cu Inter, știm ce echipă e. Am avut trei ocazii mari de gol. Regrete? Aș vrea să știu când a mai avut Inter un xG (n.r. goluri așteptate) de 0,07.

Digisport.ro
Dacă am fi luat gol în ultimele minute, n-aș mai fi dormit toată noaptea. Dacă voi vedeți des echipe care să joace cum am făcut-o noi cu Inter, atunci bravo vouă.

Azi, chiar și când joci cu cea mai slabă echipă din lume, te aștepți să aibă câteva șuturi la poartă. Am controlat-o pe Inter foarte bine. Sunt fericit cu prestația noastră. Dacă sunt oameni foarte exigenți, care gândesc diferit…

Sunt deschis la orice părere, dar am fi meritat să câștigăm cu 1-0. Dezamăgire? Dezamăgire era dacă pierdeam noi cu 0-1. După 40 de ani, mergem în Milano să jucăm pentru finală. Nimic nu e imposibil.

Am pregătit meciul în funcție de cum joacă Inter de obicei. Ce-am fi putut să facem în cazul ăsta? Aveam gata și planul B și planul C. Apoi începe meciul și vezi că Diouf (n.r. mijlocaș central) joacă atacant. Nu e ușor”, a spus Cesc Fabregas, citat de tuttomercatoweb.com. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
