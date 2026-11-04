Sport

Cesc Fabregas vrea să-i dea lovitura lui Cristi Chivu!

Gabriel Neagu
04.11.2026 | 11:55
Cesc Fabregas vrea sai dea lovitura lui Cristi Chivu
SPECIAL FANATIK
Cesc Fabregas îi poate fura vedeta lui Cristi Chivu. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Como, echipa lui Cesc Fabregas, vrea să transfere vedeta lui Inter. Cristi Chivu are o soluție de urgență în cazul în care transferul se concretizează.
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După ce l-a pierdut în vara acestui an pe Yan Sommer, Inter riscă să piardă unul dintre cei mai importanți jucători de la mijlocul terenului. Totul s-ar întâmpla din cauza neînțelegerilor legate de noul contract.

Cristi Chivu poate pierde unul dintre cei mai experimentați jucători din lot

Inter se află în negocieri cu mai mulți jucători importanți, însă discuțiile nu merg așa cum și-ar fi dorit Giuseppe Marotta. Conform publicației Fcinternews, unul dintre jucătorii care nu ar fi ajuns la un acord cu oficialii de pe ”Giuseppe Meazza” este Hakan Calhanoglu. Fotbalistul turc este considerat unul dintre ”motoarele” echipei lui Cristi Chivu, motiv pentru care plecarea sa ar fi o pierdere uriașă pentru ”nerazzurri”.

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Mai mult, turcul nu ar fi lipsit de oferte. Mijlocașul se află în vizorul clubului italian care a cunoscut cea mai fulminantă creștere în ultimii ani din Serie A, Como. ”Gli Azzurrii” vor să profite de faptul că Hakan Calhanoglu nu are clauze extraordinare în actualul său contract cu Inter și poate forța o mutare în iarnă.

Totuși, fiind jucător aflat în ultimele 6 luni de contract, turcul poate semna cu Como, dar va ajunge pe ”Giuseppe Sinigaglia” de abia în vara anului viitor. Mutarea ar fi una importantă pentru echipa lui Cesc Fabregas, care vrea să devină o prezență constantă în Liga Campionilor. În prezent, Como se află pe locul 4 în Serie A, cu 23 de puncte.

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  • 16.000.000 de euro este cota de piață a lui Hakan Calhanoglu, conform Transfermarkt

Aleksandar Stankovic ar putea profita de plecarea lui Calhanoglu

Posibila plecare a turcului de pe ”Giuseppe Meazza” i-ar face loc în prima formulă lui Aleksandar Stankovic. Fotbalistul a fost transferat de Inter, în vara acestui an, de la Club Brugge, în schimbul a 23 de milioane de euro. Totuși, mijlocașul de 21 de ani nu a evoluat numărul de minute dorit.

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Cristi Chivu a decis să nu îl titularizeze în nicio partidă pe Aleksandar Stankovic. Sârbul a fost rezervă utilizată în 6 partide, iar în alte 6 meciuri nu a fost introdus în teren. Stankovic a contribuit la un singur gol. Mijlocașul a oferit o pasă decisivă, la reușita lui Ange-Yoan Bonny, chiar împortiva fostei sale echipe, Club Brugge, 3-4.

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Fotbalistul ”nerazzurrilor” a devenit o prezență constantă pentru prima reprezentativă a Serbiei. Acesta a strâns 10 selecții și a marcat un gol, în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din Canada, SUA și Mexic, împotriva Letoniei, 2-1.

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