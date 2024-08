Cetatea din România care este interzisă turiștilor. E printre cele mai periculoase monumente din Europa

Cetatea Bănița, un monument aflat de peste 20 de ani în patrimonul mondial al UNESCO, este și astăzi interzisă turiștilor. Accesul este considerat prea periculos pentru publicul larg.

Fortificație din timpul lui Burebista

Cetatea Bănița este o cetate dacică din Munții Orăștiei și face parte din cele șase fortărețe ridicate de daci în zonă, la rândul lor făcând parte din patrimonial mondial UNESCO. Cetatea Bănița (aflată în județul Hunedoara) a fost ridicată în timpul regelui Burebista și refăcută ulterior de regele Decebal, având rol de fortificație împotriva romanilor.

Cetatea Bănița a fost distrusă în anul 106, în timpul războaielor dintre daci și romani. Structura cetății îndeplinea un scop militar: ziduri înalte, turnuri, platforme de luptă, turn de observație și un val de .

Acces dificil și periculos

Cetatea avea rolul de a bloca drumul spre Sarmizegetusa Regia, venind din sud. Turiștii care ajung în , pe DN 66, dinspre Țara Hațegului, pot observa o stâncă impunătoare pe care a fost ridicată cetatea.

Însă pe măsură ce doritorii se apropie pentru a vedea fosta fortăreață dacică, drumul devine foarte dificil. Cel mai scurt traseu spre cetate este prin spatele unei cabane, Peștera Bolii. Accesul în vestigiul dacic se face numai prin zona nord-vest, dar drumul este nemarcat, greu de găsit pentru cei care nu cunosc locul și periculos. Zona este foarte abruptă și turiștii se pot ușor rătăci.

„Nu am crezut că va fi atât de greu”

„Ni s-a spus să nu mergem, pentru că riscăm să ne rătăcim, nefiind amenajat vreun traseu spre cetate. Nu am crezut că va fi atât de greu. Am mers vreo jumătate de kilometru pe marginea liniei ferate, până la podul din dreptul căruia putem aborda dealul. Apoi am luat-o pe potecă, însă nu am reușit să urmărim marcajele.

Am urcat abrupt ținându-ne de copaci, pietre și rădăcini. Pe deal nu am găsit decât câteva pietre, vreo două steaguri agățate de crengi și priveliștea Văii Jiului și a țării Hațegului. La întoarcere ne-am rătăcit de mai multe ori, ajungând pe marginea prăpastiei. A fost o experiență obositoare”, a declarat pentru o tânără din Deva.

„Cetatea prin poziţia ei strategică deosebit de favorabilă, era menită să controleze Valea Jiului şi Pasul Vulcan, iar la nevoie să bareze drumul unui duşman ce ar fi intenţionat să pătrundă dinspre sud în zona Munţilor Sebeşului. Fortificaţia de la Băniţa constă dintr-un val de pământ şi piatră, un zid de piatră locală şi ziduri de calcar fasonate”, potrivit istoricului Ion Horaţiu Crişan.

Consiliul Județean Hunedoara, care nu recomandă accesul pe situl dacic, administrează cetatea Bănița dar, potrivit sursei citate, nu a fost întocmit un plan pentru reabilitarea zonei și introducerea în circuitul turistic.