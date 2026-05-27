Cetățenii, atenționați de stat atunci când le expiră documentele. Cum va funcționa sistemul de avertizare

ADVERTISEMENT

Un proiect de lege depus la Camera Deputaților, cu semnatari din aproape toate grupurile parlamentare, prevede introducerea unui sistem prin care românilor mai uituci să li se aducă aminte că urmează să le expire în scurtă vreme valabilitatea documentelor. Și nu este vorba doar de actele de identitate sau de permisul de conducere.

„Autorizațiile, licențele, avizele şi alte acte administrative similare produc efecte juridice limitate în timp, iar expirarea acestora generează consecințe directe asupra beneficiarilor, inclusiv imposibilitatea desfăşurării unor activități, aplicarea unor sancțiuni sau necesitatea reluării unor proceduri administrative. În practică, numeroase astfel de situații apar exclusiv ca urmare a omisiunii urmăririi termenelor administrative, deşi autoritățile şi instituțiile emitente dețin, în multe cazuri, informațiile necesare pentru transmiterea unei notificări prealabile”, se spune în expunerea de motive a proiectului de lege.

ADVERTISEMENT

Notificări electronice pentru documentele care expiră

Inițiatorii susțin că progresul tehnologic și constituirea bazelor de date în format electronic în cadrul instituțiilor statului permit acum trimiterea unor notificări în format electronic în cazul în care o persoană fizică omite să-și actualizeze documentele, indiferent de natura lor: acte de identitate, , autorizații comerciale etc.

Astfel, autoritățile și instituțiile statului vor fi obligate să trimite notificări în format electronic, cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a documentelor. „În cazul actelor administrative individuale cu termen de valabilitate mai mic sau egal cu 60 de zile, notificarea se transmite, cu cel puțin 10 zile înainte de data expirării, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel”, stipulează proiectul de lege.

ADVERTISEMENT

Există însă două condiții. În primul rând, obligativitatea notificării nu există pentru documentele care au termen de valabilitate foarte redus, de numai 10 zile. În al doilea rând, este necesar ca cetățenii să-și lase date de contact care să permită trimiterea notificărilor în format electronic, adresă de e-mail sau un număr de telefon.

ADVERTISEMENT

Notificarea cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea şi datele de identificare ale autorității sau instituției emitente;

b) datele de identificare ale beneficiarului furnizate de către acesta;

c) identificarea actului administrativ individual prin număr, dată, obiect;

d) data expirării termenului de valabilitate a actului;

e) menţiunea caracterului de informare al notificării şi faptul ca aceasta nu înlocuieşte obligația beneficiarului de a urmări termenele de valabilitate şi de a formula cererile necesare, potrivit legii;

f) după caz, indicarea posibilităților legale de , cu trimitere la actele normative aplicabile sau la informațiile publicate pe pagina de internet a autorității ori instituției.

ADVERTISEMENT

Sistem aplicat la 6 luni după adoptarea legii

Sistemul este gândit ca o modalitate de ajutorare a cetățeanului, însă asta nu înseamnă că documentele pe cale să expire primesc astfel o valabilitate suplimentară, termenele rămânând același. De asemenea, cetățeanul va fi în continuare obligat să facă demersurile legale necesare prelungirea sau înnoirea documentelor.

În plus, dacă cetățeanul nu a lăsat date de contact sau cele pe care le-a oferit sunt inexistente sau inexacte, instituțiile nu au obligația de a trimite notificări pe altă cale, iar cetățeanul va trebui să se îngrijească singur ca să prelungească valabilitatea documentelor.

ADVERTISEMENT

Notificările se vor face prin sistemul informatic al fiecărei instituții emitente de documente, nefiind necesară înființarea unui sistem informatic nou, care să centralizeze datele de la mai multe instituții. În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, fiecare autoritate a statului va trebui să-și configureze aplicațiile informatice existente astfel încât să fie capabil să trimită notificările.

„Prin caracterul său echilibrat şi prin modalitatea flexibilă de implementare, inițiativa legislativă contribuie la modernizarea relației dintre administrația publică şi cetățean, la creşterea eficienței administrative şi la consolidarea unui model de administrație publică digitală, preventivă şi orientată către interesul public”, susțin inițiatorii proiectului care urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, primul for sesizat.