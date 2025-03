Ceva nu se potrivea la Călin Georgescu. Camelia Pătrășcanu dezvăluie motivul pentru care Minerva a sunat-o de urgență: ”Era îngrijorată”

Gabriela Dima, cunoscută sub numele de Minerva, a sunat-o de urgență pe colega ei de breaslă, Camelia Pătrășcanu, după ce a sesizat un lucru neobișnuit în harta astrală a candidatului Călin Georgescu. Întâmplarea a avut loc la scurt timp după turul întâi al alegerilor prezidențiale, înainte de anularea acestuia. Astăzi, Camelia Pătrășcanu dezvăluie ce i-a spus Minerva în legătură cu suveranistul Călin Georgescu.

Minerva a sunat-o pe Camelia Pătrășcanu pentru că ceva nu era în regulă

Minerva a povestit că a realizat harta astrală a lui Călin Georgescu și că s-a consultat cu astroloaga Camelia Pătrășcanu, pentru că ceva nu era în regulă.

ADVERTISEMENT

„Cea mai tare chestie am avut-o pe harta domnului Călin Georgescu, când am văzut o poziție a lui Uranus. Îi trece ceva pe sub nas, scapă ceva așa… Și după ce am spus chestia asta Cameliei Pătrășcanu, s-a anulat turul întâi de alegeri. Zic, măi, e ceva ce i-a scăpat pe sub nas”, a dezvăluit Minerva, la emisiunea ”40 de întrebări”, de la Kanal D. Astoloaga nu a dat alte detalii despre ceea ce a văzut în ”destinul” lui Călin Georgescu.

De ce era Minerva îngrijorată, după ce a realizat harta astrală a lui Călin Georgescu

FANATIK a luat legătura cu astroloaga Camelia Pătrășcanu, care a dezvăluit că Minerva era ”îngrijorată” după ce a interpretat harta. Ea a explicat și faptul că profilul candidatului Georgescu, așa cum reieșea din astre, nu se potrivea cu mesajele pe care acesta le transmitea.

ADVERTISEMENT

”Când m-a sunat Gabriela (Minerva) pentru a discuta harta domnului Călin Georgescu, era îngrijorată pentru unele aspecte care, în interpretarea ei, ar fi putut exprima caracterul unui lider determinat și ferm (ceea ce i-ar prinde bine țării în aceste vremuri, ar gândi mulți). Minerva a dorit să ne consultăm tocmai pentru că mesajele candidatului Georgescu erau dimpotrivă, pline de pace, și înțeleaptă înțelegere. Deși, ca nativ Berbec poate manifesta o intransigență tăioasă și un spirit de conducere cazon. Pentru oameni și situații complexe trebuie să fii atent la cheia în care pui un aspect astral.

Și am tras concluzia că mai curând este omul care încearcă să se ridice la înălțimea rolului provocator în acest moment, și că este o fermitate dată de rol și nu de caracter. Marte este în blândul Pești și asta orientează spre evitarea violenței, a confruntărilor deschise sau a conducerii autarhice”, a explicat Camelia Pătrășcanu, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

De ce mai are nevoie Călin Georgescu să ajungă președinte?

Este Călin Georgescu ? Cele două astroloage s-au pus de acord că, potrivit hărții astrale, acesta ar putea primi rolul de salvator doar dacă se ridică la nivelul unei astfel de situații.

ADVERTISEMENT

Mai exact, premisele există, însă este nevoie de curaj pentru ca mesajul să fie transmis și recepționat corect.

Pe de altă parte, apariția lui Călin Georgescu poate fi analizată și într-o altă cheie: el și-a împlinit deja destinul, pentru că a produs o schimbare în societate, indiferent dacă aceasta este percepută în bine sau în rău. Din acest moment, mai arată Camelia Pătrășcanu, accederea lui în fruntea statului nu mai reprezintă, neapărat, o condiție pentru împlinirea propriului destin.

Camelia Pătrășcanu, despre Călin Georgescu: ”A produs deja o poziționare, pro sau contra”

”Însă momentul astral de acum, suprapunerea cu harta României indică un vârf astral istoric ce poate face din Călin Georgescu omul providențial pentru țara noastră – harta Astro a României de la 1859, de la Prima Unire, cea care a dat nu forma, ci identitatea țării noastre.

Uneori rolul sau menirea și astrele momentului fac un nativ să își depășească limitele. Este un val astral care poartă ființa pe o culme, dincolo de voință sau calculele sale raționale. Un astfel de tranzit trăiește acum Romania și Călin Georgescu, amândoi nevoiți să-și găsească curajul, concentrarea și claritatea acțiunii datorită cauzei transpersonale, spirituale, nu datorită datelor native.

La această concluzie am ajuns amândouă. Și trebuie să știți că un om își duce la împlinire mesajul cu care a venit, nu atât prin funcție, cât prin impactul și schimbările pe care le provoacă în atitudinea și acțiunea oamenilor.

Iar Călin Georgescu deja a produs o poziționare (pro sau contra), o asumare față de mesajul său în conștiința fiecărui om. În rest… e lucrarea vieții și a lui Dumnezeu prin noi”, a mai explicat Camelia Pătrășcanu, pentru FANATIK.

Minerva vedea ”un suveranist tânăr” la Cotroceni

Minerva, pe numele ei adevărat Gabriela Dima, s-a stins din viață vineri, 7 martie 2025, la 66 de ani. Recunoscută drept una dintre cele mai respectate astroloage din România, ea a dezvăluit, înainte să moară, că România anului 2025 va fi unul plin de conflicte și ciocniri de stradă. În plus, ea a prezis că alegerile prezidențiale din luna mai ar putea fi câștigate de ”un candidat tânăr”, cel mai probabil din aripa suveraniștilor.