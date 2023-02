Cezar Ouatu face 43 de ani și își dezvăluie secretele și râde de propriul nume: ”Omleta lui Ouatu este senzațională”

Cezar Ouatu împlinește, astăzi, 43 de ani motiv pentru ne povestește lucruri neștiute despre el. Celebrul cântăreț mărturisește că este un mare bucătar și că folosește ingredient secrete pe care nu le dezvăluie.

Cezar Ouatu a făcut 43 de ani! Cântărețul și-a spus secretele

Cezar Ouatu împlinește, astăzi, 43 de ani și dezvăluie, într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.RO, cum arătau zilele lui de naștere în copilărie, când organiza faimoasele petreceri de la el acasă.

Celebrul contratenor își aduce aminte cum mergea în Austria, la tatăl său, și mai scăpa de neplăcerile comunismului și ne dezvăluie specialitatea cu care îl răsfăța mereu mama lui.

Fost reprezentant al României la Eurovision, Cezar Ouatu recunoaște că s-a maturizat mult și că superficialitatea de ordin personal a dispărut și acum îi place să se răsfețe singur atunci când își face cadouri.

Cezar Ouatu: “Recunosc că mie îmi place să mă răsfăț”

La mulți ani, Cezar Ouatu. Sincer, ce-ți dorești cel mai mult, nu neapărat de ziua ta?

– Cel mai mulți mi doresc sănătate, să pot bucura lumea cu harul pe care Dumnezeu mi l-a dat, în toate proiectele mele, ca interpret și ca producător al mai multor proiecte muzicale. Îmi doresc să ajung la sufletele oamenilor și să-i bucur cu munca pe care am depus-o în toți acești ani. Eu cred că fără muncă și doar cu talent nu faci mare brânză.

“Tata lucra în Austria, nu am simțit ‘întunericul’ comunismului”

Cum îți petreceai ziua în copilărie? Ce cadouri primeai de la părinții tăi?

– În copilărie cumva petreceam la faimoasele bairamuri organizate la mine acasă, cu colegii și prietenii. Cadourile din partea alor mei erau multe și variate, iar eu îmi doream să fiu în pas cu moda. Tata lucra în Austria la vremea respectivă și nu am simțit ‘întunericul’ comunismului, mă bucuram de tot felul de cadouri. Cel mai important cadou a fost pianina, urcată de ai mei pe scări până la etajul 6.

O vreme am avut plăcerea și bucuria să pot părăsi țara, mergeam la tata în vacanță la Salzburg, unde era profesor de flaut. Acolo am intrat în contact direct cu o țară dezvoltată, cu dulciurile și băuturile de negăsit la noi. Ai mei m-au învățat să prețuiesc și să merit tot ce primeam.

Mama ta obișnuiește să-ți facă un tort preferat sau vreo mâncare de ziua ta?

– Are mama o prăjitură pe care mi-o făcea în copilărie, dar și acum, și anume negresă. Și eu știam să fac chec, din instinct, fără rețetă. A mai încercat ea și torturi, dar nu i-au ieșit, însă din dragoste și bucurie le-am mâncat.

Cum petreci azi, cu familia, cu prietenii?

– Azi voi petrecere alături de familie și de cei dragi pentru că nu sunt pe scenă și azi nu am niciun proiect. Sunt liber, așa că dedic această zi prietenilor, familiei și celor care nu mai sunt.

Cezar Ouatu: ”Sunt un împătimit al ceasurilor”

Care este destinația ta preferată, dacă vrei să pleci undeva de ziua ta?

– Dacă e să aleg între cald și frig, sigur voi alege un loc cald. O insulă pustie dar cu niște comfort, alături de persoane dragi. Aș ‘naufragia’ de ziua mea, dacă timpul mi-ar permite, pe o insula exotică unde să petrecem.

Ai vreo amintire de ziua ta, mai deosebită?

– Cel mai mult mi-au plăcut petrecerile surpriză organizate de familie sau în turnee. Am fost sărbătorit la scenă deschisă, la mulți ani, am niște amintiri de și dacă le regizai nu ieșeau așa de bine.

Care a fost cel mai scump cadou pe care ți l-ai făcut, până acum?

-Recunosc că mie îmi place să mă răsfăț, sunt un împătimit al ceasurilor. Am primit tot felul de chestii frumoase de la familie și de la iubite, le păstrez și acum cu mare drag, dar am început să mă răsfăț singur, și asta nu neapărat cu ocazia zilei mele de naștere.

“Mă bucur că am ajuns la vârsta asta să fiu recunoscut prin muncă”

Care este cea mai mare realizare a ta în acești 43 de ani pe care-i împlinești?

– Mă bucur că am ajuns la vârsta asta să fiu recunoscut prin muncă, recunoscut ca persoană publică, nu numai cântăreț de operă. Lumea mă cunoaște ca pe o voce importantă în tot ceea ce înseamnă industria muzicală, atât pe plan național cât și internațional. Mama este alături de mine și asta mi se pare altă realizare importantă.

Cum era Cezar Ouatu la 20 de ani și cum este cel de acum?

– Am fost un băiat și un om care și-a respectat profesia. Am muncit din greu să ajung până aici și nu prea aveam timp de pierdut, tata îmi spunea de multe ori că discotecile nu fug nicăieri. Când eram mai tânăr eram mai superficial, personal vorbind. Acum, după mai multe experiențe, am ajuns la o maturitate și la o versiune mai bună a mea.

Cezar Ouatu spune adevărul: “Sunt un mare bucătar”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Poate de multe ori am fost perceput ca arogant, dar asta numai pentru că eu am o fire mai serioasă. Până la urmă cred că lumea mi-a înțeles autoironia, spiritul meu umoristic, mi-am apropiat publicul dând la o parte o ‘barieră’ și am creat idea de a flexibiliza și a umaniza mai mult scena.

Ce nu mai știe lumea este că eu sunt un mare bucătar, omleta lui Ouatu este senzațională, doar eu știu s-o fac, am secretele mele. Și că sunt un băiat extrem de simpatic în privat, dar și în public. Eu nu am nimic împotriva glumelor care se fac pe tema numelui meu de familie, știu să râd, mă bucur să duc mai departe numele tatălui meu.

Cum merge proiectul ‘The Free Tenors’? Cum te simți ca fondator și producător muzical al acerui proiect?

– Este ‘copilul’ meu, creat și creionat de mine, făcut , este primul proiect de stand up comedy muzical. Avem acești 3 băieți, îmbrăcați super elegant dar desculți care te duc într-o zona de comedie muzicală unde se cânta și se râde. Combinația dintre umor și muzică este cheia succesului. Eu am făcut tot, de la scenariu, muzică, management.

Mergem acum în turnee și avem spectacolele sold out. Pe 5 martie mergem la Pașcani, pe 7 martie la Râmnicu Vâlcea, pe 15 martie la Brașov și tot așa. Este un proiect de suflet pentru oameni, se râde mult, se cântă bine, schimbăm mereu stilurile muzicale, un proiect unic pe piață. Sunt alături de Mihnea Niculescu și Andrei Duțu și ne numim Pavaroati, Flamingo și Caras.

“Pe 25 și 26 martie are loc FICCO 2023”

Când încep înscrierile pentru FICCO 2023?

-Am de 4 an acest proiect și am avut peste 700 de tinere talente din toată România. Este un festival cu premii substanțiale și pentru asta le mulțumesc partenerilor care m-au susținut. De 4 ani de zile duc tinerele talente alături de mine pe scenele mari. Avem și o tabără de creație muzicală și dezvoltare personală care are loc pe perioada de vară. Cred în genialitatea și talentul artiștilor români. Pe 25 și 26 martie, pe scena ‘Filarmonicii Paul Constantinescu’ din Ploiești are loc festivalul anul acesta. Deja au început înscrierile, sunt într-un număr impresionant.