Cezar Ouatu se căsătorește! Cine este viitoarea lui nevastă și ce diferență mare de vârstă este între cei doi

Cezar Ouatu se pregătește de nuntă cu aleasa inimii lui, la o lună după ce a cerut-o în căsătorie. Celebrul cântăreț de operă a oferit de curând detalii despre evenimentul mult așteptat de către toți cei care-l îndrăgesc. Când va avea loc?

Când va avea loc nunta lui Cezar Ouatu

, pe care a cunoscut-o prin intermediul rețelelor sociale. Raluca este de profesie make-up artist, iar diferența mare de vârstă între ea și solist nu a împiedicat-o să înceapă o poveste de dragoste cu el.

ADVERTISEMENT

Între Cezar Ouatu și Raluca există o diferență de două decenii, dar în pofida criticilor gurilor rele ei și-au văzut mai departe de relație. În luna august, într-o vacanță în Grecia, au trecut la un alt nivel. De la statutul de iubiți la cel de logodnici. Cezar Ouatu a cerut-o de soție pe frumoasa lui parteneră.

”Totul a fost extrem de spontan. Nu mi-am dorit să am complici. Nici eu nu am știut până înainte cu o săptămână când m-am dus să iau un inel, pentru că am simțit, știam ce îi place. De 5 ani suntem împreună, cumva se convertise așteptatea asta într-o oarecare dezamăgire: ‘ce face ăsta? Nu se mai mișcă o dată?’

ADVERTISEMENT

M-am dus, l-am băgat acolo, undeva, că am plecat cu mașina, ne-am dus la Luguna Albastră cu o barcă, am închiriat o barcă, ne-am dus acolo, nu a știut nimeni”, a declarat Cezar Ouatu pentru

Întrebat dacă Raluca nu a bănuit nimic Cezar Ouatu este convins că nu s-a întâmplat asta. Dimpotrivă, în alte călătorii ea a avut unele bănuieli, dar care s-au dovedit a fi o alarmă falsă. Totul a decurs surprinzător și natural.

ADVERTISEMENT

”Nimic. Ea a tot bănuit în alte călătorii. Chiar nu se aștepta și asta mi-a plăcut! A fost surprinzător și natural!”, a mai precizat Cezar Ouatu pentru sursa menționată anterior. Întrebat dacă nunta va avea loc în 2025, solistul nu exclude.

Cezar Ouatu s-ar putea căsători în vara lui 2025

Cezar Ouatu a mărturisit că i-ar plăcea ca nunta lui cu Raluca să aibă loc vara, într-un cadru natural, cu căldură. Sunt luate în calcul destinații exotice, dar și locul natal, România. De altfel, Cezar Ouatu nu știe cum să procedeze cu invitații, căci are o familie mare și cunoscuți mulți. Cert este că și-ar dori ca aceștia să vină de drag la eveniment și nu din obligație.

ADVERTISEMENT

”Cred că anul viitor, cu siguranță. Clar noi suntem oameni de căldură, ne place sezonul cald, deci anul viitor spre vară, habar nu am, nu știm nimic, nu e că nu vreau să dezvălui. Și să fie cadru natural. Mie îmi place cadrul natural, dacă ar fi să fac și în mijlocul unei jungle sau ceva, habar nu am, o să vedem, dar undeva unde e cald. Chiar și la noi în România, de ce nu? (…)

Încă nu știu, avem familii mari, amândoi avem mulți prieteni. Și să nu se supere că nu sunt invitați… Eu am fost la 5 nunți. Rușinos! Nu am avut cum. Nu s-au pupat perioadele. Nu sunt pe principiul că trebuie să rămână datori unii la mine, nu am nicio datorie față de nimeni și nici ei la mine, așa că va fi din pură prietenie (…)”, a mai precizat cântărețul de operă.