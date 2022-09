Cezar Ouatu, tată pentru prima dată? “Iubita mea e înnebunită după copii. Pe mine, chestia asta mă dă peste cap”

Cezar Ouatu, cunoscut ca interpret de operă și pop-operă, dar și ca pianist, a devenit celebru și datorită participării la Te cunosc de undeva. A concurat pe scena transformărilor nu o dată, ci de patru ori.

Cezar Ouatu, în postura de tată pentru prima dată: ”Vrei, nu vrei o să se afle”

În exclusivitate, pentru FANATIK, Cezar Ouatu face primele declarații despre el în postura de tătic, alături de actuala lui iubită, . Make-up artista, cu 19 ani mai mică, și solistul de operă au o relație de 2 ani de zile.

Cei doi locuiesc împreună, relația lor a evoluat frumos și își doresc să fie încununată cu o nuntă așa cum au visat, dar și cu apariția unui copil, care să le întregească iubirea.

Colaborarea cu , dar și concursul Eurovision, din anul 2013, din Suedia, l-au propulsat pe Cezar Ouatu în carieră. Asta, însă, nu l-a ținut departe de greșelile tinereții. În premieră, pentru FANATIK, artistul vorbește și despre momentul când a înșelat, dar și despre cheltuielile care îi dau acum bătăi de cap.

Cezar Ouatu, despre nuntă: ”Este o încununare cu iubita mea”

– Cum sunteți tu și iubita ta? Urmează o nuntă?

Eu și iubita mea trăim mai legați decât alții căsătoriți. Cu siguranță asta este o normalitate, este cumva firească… să intrăm în rândul lumii, să spunem… dar eu nu sunt neaparat genul de intrat în rândul lumii. Este o încununare a unei zile. Vii cu niște prieteni, neamuri, familie. Pui și o tinichea pe deget.

Acum ne-am mutat la curte, la casă. Sunt grădinarul șef pe acasă, car saci de piatră, marmură, până am rămas strâmb un pic. Era visul meu și cumva este o încununare cu iubita mea, care este ca și nevasta mea. Noi gătim împreună, mâncăm împreună, ne susținem.

– Semnezi și un act… Are sau nu valoare pentru voi?

Urmează, da. Dar nu este o prioritate.

Fostul concurent de la Te cunosc de undeva, nuntă neprogramată

– Se va întâmpla să vă căsătoriți după o zi pe alta?

Da, cred că așa va fi. La modul, o iau de mână, fac o farsă din asta și o duc la Starea Civilă. Cu siguranță nu o văd prea pregătită, în cazul meu. Eu sunt mai diliu de fel. Nu știu dacă o să o fac grandioasă sau… suntem încă în discuții dacă… nu știu dacă intimă, cu ai mei, cu ai ei… sau să o fac cu televiziuni, cumva să se bucure și lumea.

Cezar Ouatu și iubita s-au mutat în casă nouă

– De cât timp v-ați mutat împreună în casa nouă?

De aproape un an. În noiembrie se face un an.

– Mai aveți ceva de făcut la casă?

Grădina arată impecabil. Eu sunt obsedat. Nu înțeleg oamenii care fac casă, au teren, au spațiu, dar este totul beton. La mine, cum e grădina, în proporție de 15% e beton. În rest iarbă. Este adevărat că este mult de muncă, dar avem oameni. Eu mă implic în mod real, îmi rup spatele.

Cezar Ouatu vorbește despre “explozia” prețurilor: ”Indiferent de rezerve, de cât de chibzuit ești sau nu, le resimți”

– Pentru că v-ați mutat la casă, ați simțit diferențe și la costurile de întreținere?

Este adevărat că este o realitate de care, indiferent de rezerve, de cât de chibzuit ești sau nu… le resimți. Adică, dacă plăteai aia, aia 1 leu, astăzi este 2. Și tot așa. Este nasol. Dar nu pot să… mulțumesc lui Dumnezeu, nu pot spune că am resimțit să zic… eu sunt un mare gurmand. Sunt un mare bucătar, îmi place să mănânc bine. Orice, dar să nu imi iau de la gură. Eu voi mânca bine și sărac să fiu. Pe munte, eu tot mănânc bine. Mor înghețat, dar am mâncat bine.

– Ce însemnă întreținerea pentru o casă?

Încă nu am prins… am prins jumătate din iarna trecută. Pe vară este ok. Este adevărat că am încercat pe cât posibil să avem o independență inclusiv a facilităților. Acum vreau să fac o nebunie cu energia solară. Dar, deocamdată este ok. Mai și muncim, mai… eu sunt și solist vocal la Filarmonica din Ploiești. Cred că nu cheltuim prea mult că suntem plecați.

Cine face gaură în bugetul familiei lui Cezar Ouatu

– Cine este mai cheltuitor dintre tine și iubita ta?

Nu știu. Amândoi suntem… este o chimie extraordinară, că nu suntem disperați. Chiar mergem împreună și facem chestii. Nu pot spune că mă zăpăcește. Este o chestie faină… cumva te stimulează pe tine ca bărbat să-i dai ce-și dorește, că atunci când vine ușor ostentativ de la bun început, e cam… m-a ferit Dumnezeu de genul ăsta de specimene.

Cezar Ouatu, pe cheltuiala iubitei: ”A făcut niște bănuți și mă scoate în oraș”

– Banii tăi sunt banii tăi, banii ei sunt banii voștri?

Da, da… ăsta este citatul ei. Dar este doar la nivel teoretic, cumva. Nu. Suntem împreună și de multe ori… ea lucrează în lumea… pe make up, Raluca Jurca, și cumva… are bucuria aia! Vine acasă, a făcut niște bănuți și mă scoate în oraș. E simbolisc, dar pe mine mă stimulează extraordinar și este foarte frumos. Am ajuns să ne cunoaștem doar din grimase. Și este o mare chestie că nu găsești toată ziua. Trebuie să stai să îi explici, dar ar fi bine, dar nu e bine. Și eu m-am cumințit, adică nu mai…

Cezar Oautu, despre păcatele tinereții

– Ai înșelat și tu la viața ta, dar acum nu mai este cazul?

De fapt, m-am înșelat tot pe mine. Nu vreau să sune a poezie, dar… fericirea în asta constă, ca în fiecare zi să găsești o noutate în partenerul tău. Este normal că se așterne o rutină, dar e bine să te reinventezi în fiecare zi. Nu e greu, dar fără chimia aia e greu. Pentru că ajungi la compromis și… ne ducem unul în nord, unul…

Fostul concurent de la Te cunosc de undeva recunoaște că a înșelat

– Ai înșelat vreodată?

Păi, am înșelat. De ce să fiu… pe bune acum. Dar și femeile înșală, stai linistită. Înțeleg foarte bine mentalitatea, pot anticipa ce crede o femeie și le înțeleg. Și, pentru mine, femeia chiar are un rol important aș putea spune, chiar sacru. Este ființa care perpetuează specia asta umană.

– Când ai conștientizat acel înșelat?

Știi care este problema. Nici nu pot să îl numesc înșelat pentru că în momentul în care… compromis. Pentru că nu eram neapărat fericit. Erau un compromis, era clar că nu eram bine. O făceam doar de dragul de… cumva persoana respectivă nu trebuia să fie martorul. La fel și prieteni de ai mei care au fost înșelați. Eu, mulțumesc lui Dumnezeu, dar, din ce știu eu, nu am fost înșelat.

Cântărețul a primit a doua șansă în relații

– Când ai conștientizat greșeala și nu ai mai repetat-o?

Știi când am realizat treaba asta când am putut, și pot cu persoana, cum sunt eu cu Raluca acum, să pot fi deschis 100%. Cu anumite persoane nu poți tu însuți, să te deschizi. Cumva acolo există niște lacune pe care tu încerci să le umpli cu tot felul de compromisuri. Și de acolo se strică treaba. Toți greșim în viață. Asta cu a doua șansă există și mie mi s-a oferit, dar nu duce.

Cezar Oautu se visează tată pentru prima dată: ”Facem un fel de botezo-nuntă”

– Consideri că este Raluca femeia lângă care pe vezi tată?

Eu zic că da, pentru că iubim foarte mult copiii. Raluca este disperată, iubește extrem de mult copiii și pe mine chestia asta mă dă peste cap în sensul bun. Și da, cred că am fi senzaționali. Și asta cu ce vrea Dumnezeu… să fim serioși, că nu… Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și-n sac. Eu când îi aud pe ăștia că fac 12-13 copii și spun că așa a vrut Dumnezeu… stai, mă,că nu e așa… Da, ne dorim foarte mult și da, o să vină natural treaba asta.

– Mă gândesc că poate vine chiar înainte de nuntă?

Este criză și atunci luăm la pachet și facem un fel de botezo-nuntă.

– Urmează în câteva luni sau în câți ani să ne dați vestea?

Nici asta nu știu să vă spun. Revin și spun și eu acum: ce o vrea Dumnezeu (n.r. râde). Ce o vrea Dumnezeu, noi suntem martori. Noi am vorbit și suntem foarte legați de copii și suntem extrem de afectivi așa, o să se întâmple cu siguranță. Dar fără să ne propunem. Cred că suntem pregătiți.

– Este însărcinată acum? Îmi dai vestea cea mare?

Băi, nu. N-aș putea să zic asta, nu. Dar cu siguranță, vrei, nu vrei, o să se afle. Este o chestie drăguță, cum să zic. Am învățat în toți anii ăștia de persoană publică să țin totuși privată, viața mea, că de aia se numește privată. Ne dorim, ne dorim.

Cezar Ouatu, dezvăluiri neștiute despre Te cunosc de undeva

– Ce a însemnat pentru tine experiența Te cunosc de undeva?

Am luat ”mătura de aur”, așa zisa ”mătură de aur”, neoficial, a celei mai urâte femeie dintre bărbați. Travestiurile mele erau ceva de ”groază”.

Fostul concurent de la Te cunosc de undeva, epilat de dragul artei

– Cum te simțeai în pielea travestiurilor? Era penibil pentru tine ca bărbat?

Penibil e puțin spus. Eram sinistru. Eram ceva de doamne ferește. Dar, arta cere sacrificii ca să zic așa. Mă întorceam epilat acasă după îndeplinirea anumitor personaje, dar trebuie să recunosc că aveam o satisfacție.

– Spunei că te duceai epilat acasă. Ce spunea partenera ta de experiența asta?

Pe perioada Te cunosc de undeva îmi era frică. Când aveam un travesti mă duceam la costumistă, asta era prima chestie. Punea rochia pe mine, să văd exact rochia cum vine, decolteul, spate, față, picioare… cu colanți sau fără și în funcție de aia eu îmi desenam exact… mă duceam acasă cu desenul și mă epilam de acolo în jos. La un moment dat, după ce făceam personajul și veneam acasă, vedeai un decolteu epilat și restul cu păr. Aveam niște pantaloni din păr. Mă epilam doar bucata de jos și sus unde venea rochia aveam păr. Până mi-am dat seama că există și viață după Te cunosc de undeva și am ajuns să mă epilez definitiv.