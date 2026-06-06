Sport

Cezar Ouatu și-a luat revanșa după problemele tehnice de pe „Ilie Oană”. A intonat perfect imnul înainte de România – Țara Galilor

Cezar Ouatu a primit o a doua șansă după dezamăgirea din România - San Marino, când sistemul audio a cedat în timpul intonării imnului. Artistul a deschis primul meci acasă de la revenirea lui Gică Hagi pe banca naționalei
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
06.06.2026 | 21:26
Cezar Ouatu sia luat revansa dupa problemele tehnice de pe Ilie Oana A intonat perfect imnul inainte de Romania Tara Galilor
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Cezar Ouatu a intonat imnul României înaintea meciului amical contra Țara Galilor. Foto: FANATIK
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Așa cum se obișnuiește, Federația Română de Fotbal alege un artist care să intoneze imnul național la fiecare meci pe care „tricolorii” îl dispută pe teren propriu. Cezar Ouatu a mai primit o șansă în meciul România – Țara Galilor, după ce interpretarea sa nu a putut fi auzită de spectatori pe „Ilie Oană”, la meciul cu San Marino, din cauza unor probleme tehnice.

Cezar Ouatu și-a luat revanșa! A cântat imnul României la primul meci de acasă de la revenirea lui Gică Hagi

După ce problemele tehnice i-au dat bătăi de cap la meciul România – San Marino, disputat la Ploiești, pe „Ilie Oană”, Cezar Ouatu a primit încă o șansă din partea Federației Române de Fotbal. Fostul concurent de la Eurovision a fost invitat din nou pentru a intona „Deșteaptă-te, române!” înaintea partidei România – Țara Galilor.

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Chiar dacă este doar un meci amical, această confruntare are o istorie bogată pentru fotbalul românesc. „Tricolorii” îi învingeau pe galezi pentru calificarea la turneul final din 1994, unde România a fost la un pas de o semifinală cu Brazilia. Stadionul Steaua a găzduit această partidă, iar artistul a intonat imnul în fața a aproximativ 25.000 de oameni.

Ce s-a întâmplat, de fapt, pe „Ilie Oană” și cum a anunțat FRF a doua șansă primită de Cezar Ouatu

România – San Marino s-a jucat la Ploiești pe o ploaie torențială, iar acest lucru a făcut ca tehnologia să nu mai fie de partea lui Cezar Ouatu. Sistemul audio a picat, iar vocea binecunoscutului artist nu a putut fi auzită de suporterii prezenți pe „Ilie Oană”. „Ieri, tehnica a cedat. Vocea – nu. Azi, vă las aici imnul, așa cum trebuia să se audă! Indiferent că microfonul nu a funcționat pe stadion, emoția a fost aceeași. Mulțumesc Federației Române de Fotbal pentru noua invitație de a intona imnul pe Arena Națională în viitorul apropiat! Hai România”, a transmis Ouatu la vremea respectivă, însă, în cele din urmă, a primit această oportunitate pe stadionul Steaua.

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FRF s-a ținut de promisiune și a anunțat din timp că Cezar Ouatu va fi cel care va intona imnul de stat înaintea partidei cu Țara Galilor: „Înainte de meciul România – Țara Galilor, programat pe 6 iunie, pe stadionul Steaua, de la ora 20:45, imnul de stat al României va fi interpretat de binecunoscutul artist Cezar Ouatu”, au transmis cei de la FRF.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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