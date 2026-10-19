Sport

CFR Cluj, 18 jucători plecați de la echipă în 2026 pentru 10 milioane de euro! Exclusiv

Gabriel Eșanu
19.10.2026 | 10:47
CFR Cluj 18 jucatori plecati de la echipa in 2026 pentru 10 milioane de euro Exclusiv
SPECIAL FANATIK
CFR Cluj, record incredibil. A cedat 18 jucători în 2026 și a obținut peste 10 milioane de euro. Sursă foto: Colaj FANATIK
CFR Cluj a renunțat practic la o echipă întreagă, plus rezerve, în mai puțin de un an. S-au încasat peste 10 milioane de euro, dar fotbalistic a devenit imposibil să mai obțină rezultate.
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CFR Cluj a fost, până nu demult, una dintre echipele care cheltuiau cel mai mult în SuperLiga. În 2026, lucrurile s-au schimbat radical. S-a scăpat de jucătorii cu salarii mari și s-a pornit o reconstrucție care a avut ca unic obiectiv reducerea drastică a cheltuielilor. Dar în condițiile acestui „malaxor de jucători”, locul de mijlocul clasamentului, ocupat în prezent pare mai degrabă un miracol… imposibil de menținut.

CFR Cluj a cedat 18 jucători în 2026! Clubul a încasat peste 10 milioane de euro, dar a fost serios afectat pe plan sportiv

Au fost adevărate exoduri în ultimele două perioade de transferuri. 10,3 milioane de euro au intrat în conturile clubului, un adevărat colac de salvare din punct de vedere financiar. Dar o piatră de moară în plan sportiv. CFR Cluj a ținut ritmul neașteptat de bine, chiar și în aceste condiții, și a bifat câteva rezultate neașteptate.

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CFR Cluj, rezultate peste așteptări în condițiile exodului masiv de jucători. Urmează un program infernal!

A învins-o pe FCSB, a trecut în SuperLiga și de FC Botoșani sau FC Argeș. Ba chiar a pornit cu dreptul și în Cupa României, după o victorie pe terenul lui Sepsi. Dar eșecul cu UTA, din ultima etapă, a scos-o pe CFR Cluj din zona de play-off, unde oricum arăta mai degrabă ca o intrusă din cauza problemelor financiare.

Iar pentru CFR Cluj urmează un program absolut infernal până la pauza din noiembrie provocată de meciurile echipei naționale. Sunt trei meciuri contra unor echipe aflate în top 4 în SuperLiga, dar și un derby al Clujului în Cupa României. Astfel că misiunea de a păstra fosta campioană în partea de sus a clasamentului pare una chiar imposibilă.

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Program CFR Cluj până la pauza din noiembrie

  • 25 octombrie, ora 19:00. CFR Cluj – Dinamo (SuperLiga)
  • 28 octombrie, ora 21:30. CFR Cluj – U Cluj (Cupa României)
  • 31 octombrie, ora 19:00. Petrolul – CFR Cluj (SuperLiga)
  • 7 noiembrie. CFR Cluj – U Craiova

Cum ajunge CFR Cluj la 20 jucători schimbați față de 2025. 18 au plecat, doi sunt accidentați

Și pentru ca lucrurile să fie cu atât mai dramatice în această perioadă foarte complicată, doi dintre puținii jucători rămași de anul trecut sunt indisponibili. Este vorba Alin Fica și Adrian Păun, ambii accidentați. În aceste condiții, Marius Șumudică va trebui să se descurce fără 20 dintre jucătorii care au dus-o pe CFR Cluj în cupele europene sezonul trecut.

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Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 21 de ani în presa sportivă, și de 12 ani la FANATIK, în prezent în funcția de editor. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
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