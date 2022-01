CFR Cluj, stagiu de pregătire în Spania. Au fost stabilite și trei partide amicale

Dan Petrescu sună adunarea după vacanța de iarnă. Miercuri, 5 ianuarie, lotul celor de la CFR Cluj se va reuni pentru primul antrenament, urmând ca la orele amiezii să pornească spre Oliva Nova (Spania), unde va efectua un stagiu de pregătire ce va cuprinde și trei partide amicale.

CFR Cluj pleacă în Spania pentru cantonamentul din această iarnă. Ce echipe vor înfrunta înaintea derby-ului cu FCSB

Potrivit comunicatului publicat pe pagina oficială de Facebook a clubului, primele adversare vor fi două formații din Elveția, Sankt Gallen (11 ianuarie) și FC Lugano (13 ianuarie), iar pe 15 ianuarie va avea loc duelul cu actuala campioană a Ungariei, .

În primul meci oficial din 2022, ardelenii vor da piept chiar cu principala contracandidată la titlu, FCSB. Mult așteptatul derby este programat duminică, 23 ianuarie, pe Arena Națională.

Campioana, activă pe piața transferurilor. A reușit deja primele achiziții

Deși perioada de mercato e abia la început, CFR Cluj a oficializat transferurile a doi jucători importanți. Vorbim despre Sergiu Buș și fostul golgheter de la FC Botoșani, Marko Dugandzic, a cărui trecere în Gruia – după un an în Rusia, la – este iminentă, chiar dacă nu și-a pus încă semnătura pe contract.

„Vă confirm faptul că transferul lui Marko Dugandzic la CFR este parafat în proporție de 100%. Jucătorul este așteptat să ajungă la Cluj pentru a semna actele.

Practic, numai semnătura lui lipsește la acest moment. Marko și-a dat însă acordul verbal. El este o persoană de cuvânt, așa încât totul se va materializa în orele următoare.

Dorința domnului Neluțu Varga este de a aduce la CFR toți jucătorii pe care domnul Dan Petrescu îi are în planurile sale pentru a crea o echipă competitivă în perspectiva participării în cupele europene”, a declarat agentul jucătorului, Mihai Stan, pentru .

Sergiu Buș are planuri mari la CFR Cluj: „Vreau să-i fac fericiți pe fani”

Produs 100% al campioanei României, Sergiu Buș și le promite că va da totul pentru a contribui la cucerirea celui de-al cincilea titlu consecutiv. Chiar dacă n-a mai bifat un meci oficial din 7 noiembrie, când evolua pentru Seongnam, atacantul de 29 de ani se consideră pregătit să intre oricând pe teren, datorită antrenamentelor dure ale sud-coreenilor.

„Am revenit acasă. Am un sentiment aparte acum că m-am întors. Este presiune la CFR Cluj, întotdeauna a fost. Dar eu cred că am o anumită experiență şi pot să ajut CFR-ul, pentru că am crescut aici.

Într-adevăr, așteptările sunt mari, dar mă bucur că sunt aşa deoarece vreau să fiu cât mai responsabil şi chiar vreau să-i fac fericiţi pe fani. Pe majoritatea cred că îi cunosc, mai ales pe cei din galerie.

Eu chiar mă consider la un nivel foarte bun din punct de vedere fizic pentru că antrenamentele în Coreea erau extrem de grele. În fiecare zi mă luăm de cap şi nu-mi venea să cred cât de mult putem să alergăm fără minge.

Dar acest tip de pregătire a fost unul bun pentru mine pentru că nu jucam. Iar la fotbal se întâmplă dacă nu joci să îţi ieşi din ritm, să te îngraşi sau să ai probleme musculare. Acum depinde de mine să mă menţin şi cred că o pot face pentru că sunt profesionist”, susține Buș.