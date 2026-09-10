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După , anunțată în exclusivitate de FANATIK, CFR Cluj a legitimat nu mai puțin de zece jucători. Marius Șumudică a vorbit despre perioada de transferuri încheiată în forță de echipa sa, mărturisind că mai avea în plan să aducă alți doi fotbaliști.

Concluzia lui Marius Șumudică după ce a adus 10 jucători noi la CFR Cluj

CFR Cluj a recuperat handicapul față de rivalele din SuperLiga la capitolul transferurilor, noi chiar înaintea finalului de mercato. Marius Șumudică a vorbit despre situația echipei sale și a spus ce consideră acum despre lotul pe care îl are la dispoziție. „Este o perioadă productivă din punct de vedere al transferurilor, dar marea majoritate a jucătorilor sunt nepregătiți. Ok, am rezolvat ce trebuia să rezolvăm pentru că am văzut că din nou s-a pus interdicție, dar avem un lot ok cât de cât în momentul de față.

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Problema este că va trebui ca acești jucători să fie integrați. Unii dintre ei nu au jucat din vară, alții sunt pregătiți. Va fi destul de greu. Următoarele două meciuri, nu știu dacă vom folosi unul sau doi din ce am adus. Urmează acea pauză de 2-3 săptămâni în care putem să punem lotul la punct și fizic și cu siguranță vom arăta altfel!”, a spus inițial Marius Șumudică.

Transferurile ratate de Marius Șumudică. Pe cine mai voia la CFR Cluj

Marius Șumudică anunțase în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că în Gruia. Însă fosta campioană a României a ratat în cele din urmă ambele mutări, iar antrenorul român a oferit noi detalii despre cât de buni erau cei doi. „Din păcate, nu, e foarte greu să mai ajungă cei doi jucători despre care vorbeam. Unul dintre ei a semnat în altă parte, era vorba despre un fundaș central bun, cu o cotă foarte bună și încă o bandă. Jucători foarte buni, care făceau diferența, erau peste nivelul SuperLigii, cu foarte multe jocuri în cupele europene. Nu am putut din păcate să-i convingem, știți condițiile actuale de aici.

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Nu puteam acorda salarii mari. Ceea ce vinde în momentul de față este brandul CFR Cluj, mulți când aud de CFR Cluj sunt interesați. Dar când aceștia se interesează și văd care este situația clubului, nu este ușor să-i convingi. Am convins unul dintre ei și am ridicat numeric și calitativ lotul. Din păcate, n-am putut să rezolvăm cele două transferuri. Asta nu înseamnă că nu ne batem cât mai sus în clasament. Asta ne dorim, dar trebuie să fim realiști. E o perioadă de reconstrucție, în care trebuie să punem echipa din nou pe șine. Sper să nu fim un marfar”, a mai spus Marius Șumudică în cadrul unei conferințe de presă.

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După 8 etape scurse din acest sezon, CFR Cluj se află pe locul 9, cu 10 puncte. Etapa a 9-a le aduce un duel în deplasare cu Sepsi, programat sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 18:30.

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