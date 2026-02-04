CFR Cluj a ajuns la 6 victorii consecutive în SuperLiga, dar Daniel Pancu are o mare nemulțumire. „Lucrurile astea par anormale”

ADVERTISEMENT

Scenariul unui play-off cu CFR Cluj nu mai pare imposibil. Ardelenii au obținut un nou succes, 1-0 în deplasare cu UTA, și se apropie de top 6. Daniel Pancu, antrenorul echipei din Gruia, și-a lăudat elevii la conferința de presă, însă tehnicianul are și o mare nemulțumire: programul extrem de complicat al echipei sale.

CFR Cluj, tot mai aproape de locurile de play-off! A șasea victorie la rând pentru echipa lui Pancu

și bate la porțile play-off-ului. Echipa lui Daniel Pancu a luat cele trei puncte și din meciul cu UTA. Ardelenii s-au impus la limită, cu scorul de 1-0, și au urcat, cel puțin momentan, pe locul 7.

ADVERTISEMENT

. CFR Cluj va primi vizita rivalilor de la U Cluj. Se întâlnesc două echipe în formă maximă, care se duelează pentru calificarea în play-off-ul Superligii României. „Studenții” stau mai bine în clasament, însă nu își permit să trateze partida cu lejeritate.

Daniel Pancu, prima reacție după UTA -CFR Cluj 0-1. Ce l-a nemulțumit pe antrenorul echipei din Gruia

Daniel Pancu a vorbit despre forma foarte bună a echipei sale și a lăudat jucătorii după meciul cu UTA Arad. Totuși, programările făcute pentru partidele din perioada următoare, cu U Cluj și Rapid București, îl nemulțumesc pe fostul selecționer al naționalei U21.

ADVERTISEMENT

„Opt victorii sunt multe, foarte multe, mai ales că se obținuseră doar două în turul campionatului. Am câștigat la capitolul agresivitate. Nu pot spune că mă așteptam, dar nici că nu mă așteptam. E o consecință a ceea ce am lucrat. E surprinzătoare seria asta, pentru că situația pe care am găsit-o când am venit era ceva de nedescris în cuvinte. De aceea lucrurile astea par anormale. Obiectivul meu e legat de Europa, de calificarea în Europa. Sunt foarte fericit pentru jucători. Mai ales că urmează un meci care rivalizează cu Steaua – Rapid. Toată lumea a zis că acest derby cu U Cluj este foarte asemănător cu un Steaua – Rapid.

ADVERTISEMENT

Dacă făceau programările astea Gigi Corsicanu și cel mai mare fan de la U, nu le făceau așa! E un avantaj foarte mare, ei au jucat marți.

I-am rugat pe jucători să se bage la criosaună, să doarmă acolo, să mănânce, îi trezesc sâmbătă și îi întreb cine vrea să joace. Și să ridice mâna cine vrea și poate, restul să se bage la somn în continuare. O să fie și un test că încă putem fi considerați o echipă europeană. În Europa se joacă din 3 în 3 zile. Noi trebuie să demonstrăm că încă suntem o echipă europeană. Jucăm cu echipe mai bine clasate, U Cluj și Rapid. Trebuie să demonstrăm cu U Cluj și Rapid că suntem o echipă europeană”, a declarat Daniel Pancu, conform