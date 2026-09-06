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Vești bune pentru Marius Șumudică (55 ani) la CFR Cluj. Tehnicianul va avea la dispoziție șase jucători, printre care și Billel Omrani (33 ani), fostul atacant din Gruia și de la FCSB.

Marius Șumudică primește șase transferuri la CFR Cluj

. După ce s-a ridicat interdicția la transferuri, a venit timpul ca antrenorul să primească întăririle mult cerute. Astfel, din informațiile obținute de FANATIK, „Șumi” îi va primi la CFR Cluj pe Arpad Tordai (portar, 29 ani), Adi Nalic (mijlocaș central, 28 ani), Sergiu Buș (atacant, 33 ani), Leo Saca (fundaș central, 19 ani), Iva Gelashvili (fundaș central, 25 ani) și Billel Omrani (atacant, 33 ani).

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„Marius Șumudică va primi șase jucători la CFR Cluj: este vorba de portarul Tordai, care va fi legitimat, Nalic, bosniacul pentru care Șumudică a insistat mult, Sergiu Buș, Saca, Iva Gelashvili și Omrani”, a declarat Cristi Coste, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Billel Omrani, surpriza lui Marius Șumudică

încă de luna trecută. Francezul a jucat ultimul meci oficial în urmă cu patru luni, pe 9 mai, în Concordia Chiajna – CSM Satu Mare 2-2, din play-out-ul Ligii 2.

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Omrani nu este străin de CFR Cluj. La gruparea din Gruia, atacantul a atins cea mai bună formă a carierei la echipa din Ardeal, pentru care a evoluat șase sezoane. În 209 de meciuri în toate competițiile pentru CFR, francezul a marcat 47 de goluri și a oferit 42 de pase decisive.

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Format de Olympique de Marseille, Billel Omrani a fost unul dintre cei mai buni străini din SuperLiga. Încântat de calitățile sale, în toamna lui 2022, Gigi Becali îi oferea o avere să semneze cu FCSB. Omul de afaceri l-a convins cu un salariu de 20.000 de euro pe lună și o primă de instalare de 250.000 de euro, la care se adăugau și alte bonusuri dacă clubul roș-albastru performa în cupele europene.