CFR Cluj a bifat și ultimul transfer al iernii: „A semnat pe trei ani”. Când va putea debuta pentru campioană. Video exclusiv

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . După victoria care i-a urcat pe ardeleni în fotoliul de lider , Cristi Balaj a intervenit telefonic la și a dezvăluit când va ajunge nigerianul sub comanda lui Dan Petrescu.

Philip Otele, așteptat cu nerăbdare în Gruia. Când poate debuta nigerianul la CFR Cluj

Intrat în ultimele șase luni de contract la UTA, Philip Otele a semnat pe trei ani cu CFR Cluj. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani va putea fi „ardelean” cu acte în regulă abia din vara lui 2023. Dan Petrescu și conducerea campioanei l-ar vrea de acum pe african, dar arădenii țin cu dinții de jucător.

ADVERTISEMENT

„Am anunțat clubul din Arad că avem intenții să negociem cu jucătorul care a intrat în ultimele 6 luni. Impresarul ne-a informat de acest lucru. Apoi am luat legătura cu impresarul, cu jucătorul, ne-am înțeles, am semnat. Apoi am înregistrat contractul la ligă și va fi jucătorul nostru din vară.

Având discuțiile cu cei de la UTA, i-am întrebat dacă există posibilitatea să vină mai repede. Nu ne-am înțeles și în acest moment, chiar dacă ne dorim jucătorul foarte mult, el este al celor de la UTA, îl pot folosi, și din vară va fi jucătorul nostru în măsura în care nu ne înțelegem”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Campioana, dispusă să îl cedeze la Arad pe Roger

Pentru a îl avea încă din această iarnă pe Philip Otele, CFR Cluj ia în calcul varianta de a îl trimite împrumut la Arad pe Roger. Brazilianul mai are contract cu ardelenii până în vara lui 2026.

„Există și această posibilitate. Doar că din punctul nostru de vedere, Roger valorează mai mult decât din punctul de vedere al celor de la UTA. De când a venit de la UTA, roger a jucat în multe partide la CFR, a câștigat campionatul, s-a calificat în primăvara Conference League.

ADVERTISEMENT

Dacă va pleca Roger la UTA să vină Otele ar fi un schimb avantajos penru UTA. Nu ascundem că există interes și din altă parte pentru Roger. (n.r. – Croația?) Da, da”, a conchis președintele lui CFR Cluj.

Cotat de Transfermarkt.com la 650 de mii de euro, Philip Otele joacă la UTA din iarna lui 2022, atunci când a venit liber după despărțirea de lituanienii de la Zalgiris.

ADVERTISEMENT

În cele 40 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul „textiliștilor”, atacantul nigerian a marcat 10 goluri și a oferit două pase decisive.