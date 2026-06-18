CFR Cluj a bifat transferul jucătorului de 1,5 milioane de euro! Iuliu Mureşan a făcut anunţul

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CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Antonio Folha, noul antrenor al echipei, FANATIK. Ardelenii se mişcă pe piaţa transferurilor şi au rezolvat a doua achiziţie a verii.

CFR Cluj l-a luat definitiv pe Marian Huja! A semnat până în 2028

Fundaşul central Marian Huja şi-a prelungit contractul cu CFR Cluj. Jucătorul estimat la 1,5 milioane a semnat până în vara anului 2028. Anunţul a fost făcut de Iuliu Mureşan în timpul conferinţei de prezentare a lui Folha:

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„Am activat clauza lui Huja și i-am și prelungit contractul cu doi ani. Mai are până în iulie 2028 contract”, a spus Iuliu Mureșan, la prezentarea noului antrenor. CFR Cluj a plătit clauza de 250.000 de euro celor de la Pogon Szczecin.

Huja a fost pe radarul FCSB! Gigi Becali: „Îmi plăcea de el, dar nu mă mai interesează”

În vara anului 2025, pe Marian Huja la Pogon, pentru 175.000 de euro. Doar şase luni mai târziu, polonezii l-au cedat împrumut la CFR Cluj, echipă care l-a transferat definitiv în această vară.

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Marian Huja a fost în trecut şi pe radarul celor de la FCSB în perioada în care a evoluat la Petrolul Ploieşti. Polonezii au scris şi în iarnă de interesul fostei campioane, dar Gigi Becali a dezvăluit că nu era interesat: „Da, era bun, îmi plăcea de el, dar nu mă mai interesează. Deocamdată avem fundași centrali, 5 fundași centrali. Șase, dacă-l număr și pe Lixandru”, a spus Gigi Becali.

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