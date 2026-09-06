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CFR Cluj a câştigat cursa cu Rapid pentru semnătura atacantului: „Am spus că nu vine niciodată! Dar l-am luat”

Marius Șumudică se felicită pentru un transfer făcut de CFR Cluj în urmă cu mai multe luni, în condițiile în care și Rapid București se afla în cursă în acel moment pentru semnătura fotbalistului.
Flaviu Popa
06.09.2026 | 21:17
CFR Cluj a castigat cursa cu Rapid pentru semnatura atacantului Am spus ca nu vine niciodata Dar lam luat
EXCLUSIV FANATIK
CFR Cluj l-a transferat pe Drazic, deși era dorit de Rapid
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Este vorba despre atacantul Stefan Drazic, venit la CFR Cluj de la APOEL Nicosia (Cipru). Totul a pornit de la o declarație a lui Daniel Pancu, antrenorul Rapidului. Pancu s-a arătat indignat de faptul că CFR Cluj reușește să transfere jucători cu toate că au mari probleme financiare și datorii.

Marius Șumudică este fericit pentru că CFR Cluj a reușit să-l transfere pe Stefan Drazic

„E de mult cu CFR Cluj, că am acționat-o la comisii, de demult. Nu știu cum de nu a apărut până acum. Mi se pare o lege idioată. Sigur, CFR e un club care merită să fie ajutat. Nu înțeleg cine face legile. Tu poți să transferi jucători noi și antrenori când nu i-ai plătit pe cei din sezonul trecut.

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Cei de la CFR Cluj au transferat un jucător pe care ni l-am dorit și noi și pe care îl plătește foarte bine, sunt convins de asta, în condițiile în care nu a plătit angajații din trecut. Am întrebat care este calea legală, pentru că de respect nu a putut fi vorba”, a declarat Daniel Pancu.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a intuit că cel mai probabil Daniel Pancu vorbea despre atacantul Stefan Drazic. „E problema lui Pancu, nu mă vizează pe mine, e problema lui. El a antrenat aici, el știe ce s-a întâmplat. Nu comentez, îi doresc baftă să câștige la Galați. Atât pot să spun despre Pancu”, și-a început Șumudică discursul.

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Șumudică și-a adus aminte că a fost sunat de Marius Copilu, oficial al clubului din Gruia, înainte ca Dragiz să fie transferat. „Eu nu eram antrenorul CFR-ului, mi-a dat Marian Copilu, mi-a zis să mă uit la atacantul ăsta. I-am zis că nu vine ăsta niciodată, ia-l ieri dacă poți. Eu l-am vrut și în Turcia”, a povestit Șumudică.

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Stefan Drazic este neplătit de peste 10 luni, însă joacă fiecare meci la intensitate maximă

Mai mult, antrenorul celor de la CFR Cluj a mărturisit că fotbalistul e neplătit de 10 luni, 7 din perioada APOEL și 3 la Cluj, cu toate acestea își face treaba cu profesionalism. Ce-i drept, atacantul are un salariu destul de mare comparativ cu restul lotului, iar acum așteaptă să vadă cum va mai recupera acești bani.

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A venit la club și a spus că, în ciuda faptului că el are salariul respectiv (n.r. un salariu mare), să-i dați lui mai puțin ca să le puteți oferi și celorlalți jucători, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Este un om cu o inimă extraordinară, iar soția lui i-a oferit de curând un al doilea copil.

A plecat de la APOEL neplătit timp de 7 luni de zile. A venit la CFR, n-a încasat nici aici vreun ban. Imaginați-vă 10 luni să fii neplătit și să joci cum a jucat aseară (n.r. duminică, cu FCSB, scor 1-0). Din punctul meu de vedere, jos pălăria. De astfel de jucători are nevoie CFR”, a declarat Marius Șumudică pentru FANATIK.

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CFR Cluj a câştigat cursa cu Rapid pentru semnătura atacantului

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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