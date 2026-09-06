CFR Cluj a câştigat cursa cu Rapid pentru semnătura atacantului: „Am spus că nu vine niciodată! Dar l-am luat”

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Este vorba despre atacantul Stefan Drazic, venit la CFR Cluj de la APOEL Nicosia (Cipru). Totul a pornit de la o declarație a lui Daniel Pancu, antrenorul Rapidului. Pancu s-a arătat indignat de faptul că CFR Cluj reușește să transfere jucători cu toate că au mari probleme financiare și datorii.

Marius Șumudică este fericit pentru că CFR Cluj a reușit să-l transfere pe Stefan Drazic

„E de mult cu CFR Cluj, că am acționat-o la comisii, de demult. Nu știu cum de nu a apărut până acum. Mi se pare o lege idioată. Sigur, CFR e un club care merită să fie ajutat. Nu înțeleg cine face legile. Tu poți să transferi jucători noi și antrenori când nu i-ai plătit pe cei din sezonul trecut.

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Cei de la CFR Cluj au transferat un jucător pe care ni l-am dorit și noi și pe care îl plătește foarte bine, sunt convins de asta, în condițiile în care nu a plătit angajații din trecut. Am întrebat care este calea legală, pentru că de respect nu a putut fi vorba”, a declarat Daniel Pancu.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a intuit că cel mai probabil Daniel Pancu vorbea despre atacantul Stefan Drazic. „E problema lui Pancu, nu mă vizează pe mine, e problema lui. El a antrenat aici, el știe ce s-a întâmplat. Nu comentez, îi doresc baftă să câștige la Galați. Atât pot să spun despre Pancu”, și-a început Șumudică discursul.

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, oficial al clubului din Gruia, înainte ca Dragiz să fie transferat. „Eu nu eram antrenorul CFR-ului, mi-a dat Marian Copilu, mi-a zis să mă uit la atacantul ăsta. I-am zis că nu vine ăsta niciodată, ia-l ieri dacă poți. Eu l-am vrut și în Turcia”, a povestit Șumudică.

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Stefan Drazic este neplătit de peste 10 luni, însă joacă fiecare meci la intensitate maximă

, 7 din perioada APOEL și 3 la Cluj, cu toate acestea își face treaba cu profesionalism. Ce-i drept, atacantul are un salariu destul de mare comparativ cu restul lotului, iar acum așteaptă să vadă cum va mai recupera acești bani.

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„A venit la club și a spus că, în ciuda faptului că el are salariul respectiv (n.r. un salariu mare), să-i dați lui mai puțin ca să le puteți oferi și celorlalți jucători, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Este un om cu o inimă extraordinară, iar soția lui i-a oferit de curând un al doilea copil.

A plecat de la APOEL neplătit timp de 7 luni de zile. A venit la CFR, n-a încasat nici aici vreun ban. Imaginați-vă 10 luni să fii neplătit și să joci cum a jucat aseară (n.r. duminică, cu FCSB, scor 1-0). Din punctul meu de vedere, jos pălăria. De astfel de jucători are nevoie CFR”, a declarat Marius Șumudică pentru FANATIK.

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