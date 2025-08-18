CFR Cluj a cerut încă o amânare în SuperLiga. ”Dacă nici asta nu e situație excepțională, ce să mai zic?”

După ce , din etapa a 5-a, pentru data de 16 octombrie, CFR Cluj ar fi dorit ca încă un duel din SuperLiga să fie amânat din cauza jocurilor din cupele europene.

S-a refuzat amânarea meciului Oțelul – CFR Cluj

CFR Cluj urmează să joace în deplasare cu Oțelul în etapa a 7-a, între meciurile din ”dubla” cu suedezii de la Hacken, din play-off-ul Conference League, iar Cristi Balaj a mărturisit la că s-a lovit de refuzul gălățenilor.

”Jucăm turul cu Hacken în deplasare și vom avea meci după câteva zile la Galați. I-am rugat pe cei de la Galați să amânăm meciul, sper ca în ceasul al 12-lea să se gândească, să nu-și imagineze că dacă vom juca acolo vom folosi o echipă cu care să nu încercăm să câștigăm.

Am cerut cu mult timp înainte să amânăm meciul cu Oțelul, ei au declinat solicitarea noastră. Regulamentul spune că dacă sunt cazuri speciale atunci meciurile se amână doar la solicitarea unei echipe”, a declarat Balaj.

Cristi Balaj, dezamăgit de atitudinea LPF

Președintele clubului din Gruia s-a arătat nemulțumit de felul cum cei de la LPF au tratat această speță și au considerat că nu este un caz excepțional. Astfel, CFR Cluj va trebui să joace la Galați, la o oră nepotrivită, la scurt timp după întoarcerea din Suedia.

”Au considerat că nu este o situație excepțională să vii din Suedia, după ce joci pe un teren sintetic, cu anumiți jucători accidentați, să joci la ora 16:30 la Galați, în luna august când temperaturile în sudul României le cunoaștem.

Apoi să te întorci să joci returul și să te califici pentru că reprezinți fotbalul românesc și încerci să strângi puncte în competiția europeană. Dacă asta nu este o situație în care un club să fie sprijinit, atunci nu mai știu ce ar însemna să fie o situație excepțională”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

