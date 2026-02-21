CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Petrolul! Faza controversată, analizată minute bune la VAR. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII CFR Cluj a cerut penalty cu Petrolul

CFR Cluj a fost implicată într-o nouă controversă în ceea ce privește arbitrajul. Echipa lui Daniel Pancu a cerut penalty în prima repriză a meciului cu Petrolul. Deși a părut una simplă, faza a fost analizată minute bune la VAR.

CFR Cluj și Petrolul s-au întâlnit în meci direct în etapa a 28-a din SuperLiga. Rundă precedentă, ambele formații au fost implicate în scandaluri de arbitraj. , în timp ce

Acum, în minutul 44 al confruntării din Gruia, la scorul de 0-0, gazdele au cerut penalty. Mario Camora a centrat din partea stângă, iar mingea a fost blocată de Ricardinho, care a trimis în corner. Meciul a fost întrerupt aproximativ 3 minute pentru ca faza să fie analizată în camera VAR.

Destul de mult, având în vedere că, reluările TV, au demonstrat că mingea șutată de Camora îl lovește în piept pe fundașul dreapta al Petrolului. În cel mai rău caz, mingea ar fi putut ricoșa din piept în mâna lui Ricardinho, situație în care portughezul n-ar fi trebuit oricum sancționat pentru henț. În cele din urmă, decizia „centralului” a fost menținută, iar jocul s-a reluat cu corner pentru CFR Cluj. – vezi

Cine arbitrează CFR Cluj – Petrolul Ploiești

Pentru confruntarea de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Marcel Bîrsan. „Centralul” din București a primit ajutor de la cele două linii din partea lui Ionuț Traian Neacșu (București) și Nicușor Marin (Suseni).

În postura de arbitru de rezervă a fost distribuit Cătălin Busi (Rm. Vâlcea), în timp ce, în camera VAR au fost trimiși Iulian Călin (Ștefănești) și Vasile Marinescu (București). Observator de arbitri a fost delegat Zoltan Szekely (Baia Mare).