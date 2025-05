CFR Cluj a devenit coșmarul Giuleștiului! Marius Șumudică intră în istoria celor mai severe înfrângeri suferite acasă

Înfrângerea fără drept de apel suferită de Rapid, , a stricat (41 de ani) și a pus pe banca formației de lângă Podul Grant.

Mai mult, această înfrângere umilitoare pe teren propriu se adaugă în galeria celor mai drastice eșecuri din istoria alb-vișiniilor pe stadionul Giulești. Luni, 19 mai 2025, în etapa a 9-a din play-off-ul Superligii, Rapid a fost depășită clar de CFR Cluj și .

, trupa din Gruia a dominat categoric partida și a speculat toate slăbiciunile unei formații giuleștene aflate într-un evident blocaj fizic și mental. În urma victoriei, CFR și-a asigurat locul 2, înaintea ultimei etape, cu campioana FCSB, acasă.

Pentru Rapid este a treia oară când pierde cu 1-4, pe teren propriu, în fața celor de la CFR Cluj, două dintre aceste corecții fiind administrate chiar pe .

Am ieșit pe ușa din dos de la Rapid cu tot ce s-a întâmplat în decursul acestui an. Eu am încercat pe cât posibil. Nu spun că n-am greșit și eu. Voi încerca pe cât posibil să stau departe de fotbalul românesc pentru că te consumă foarte mult” – Marius Șumudică, antrenor