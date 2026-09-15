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Răzvan Zăvăleanu a venit cu vești bune pentru jucătorii de la CFR Cluj, într-un moment în care situația financiară a clubului continuă să fie atent monitorizată. Administratorul judiciar al formației din Gruia a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că au fost făcute deja plăți către fotbaliști și angajați, sub forma unor avansuri din drepturile aferente lunii septembrie. Măsura are rolul de a mai liniști apele la Cluj până la următoarea tranșă salarială.

Răzvan Zăvăleanu a anunțat plăți către jucătorii CFR-ului

au creat în ultima perioadă o stare de incertitudine în jurul echipei, iar faptul că salariile nu fuseseră achitate la timp a devenit un subiect important. Răzvan Zăvăleanu a explicat, însă, că s-au făcut deja plăți și că oamenii din cadrul clubului au primit o parte din banii pe care îi aveau de încasat. Administratorul judiciar a precizat că decizia a fost luată tocmai pentru ca jucătorii și angajații să nu fie nevoiți să aștepte până în luna octombrie.

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„Trebuie să vă spun că, având în vedere că nu-și mai primiseră banii de ceva timp, am dat niște avansuri pentru ca oamenii să poată trăi în perioada de până la primul salariu. Ar fi trebuit să aștepte luna octombrie ca să-și ia banii și deja era cam mult. Astfel, am dat o parte din drepturile din septembrie, să mai și liniștim lucrurile“, a declarat Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al CFR Cluj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Administratorul judiciar al CFR Cluj a confirmat că plățile nu au fost direcționate doar către anumite categorii de angajați, ci au inclus și jucătorii formației din Gruia. Zăvăleanu a transmis că în perioada următoare se încearcă rezolvarea integrală a situației și a precizat că, din informațiile sale, plățile au fost făcute către jucătorii aflați sub contract cu CFR Cluj.

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„Cert e că s-au făcut deja niște plăți, iar în perioada următoare, bineînțeles, urmează să rezolvăm tot. Am făcut plățile inclusiv către jucători. Nu știu exact, dar presupun că s-au dat bani tuturor jucătorilor care au contracte“, a mai adăugat Zăvăleanu.

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Concluzia lui Marius Șumudică după ce a adus 10 jucători noi la CFR Cluj

, legitimând 10 jucători noi chiar înaintea finalului de mercato. Marius Șumudică a vorbit despre situația echipei sale și a spus ce consideră acum despre lotul pe care îl are la dispoziție. „Este o perioadă productivă din punct de vedere al transferurilor, dar marea majoritate a jucătorilor sunt nepregătiți. Ok, am rezolvat ce trebuia să rezolvăm pentru că am văzut că din nou s-a pus interdicție, dar avem un lot ok cât de cât în momentul de față.

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Problema este că va trebui ca acești jucători să fie integrați. Unii dintre ei nu au jucat din vară, alții sunt pregătiți. Va fi destul de greu. Nu știu dacă vom folosi unul sau doi din ce am adus. Urmează acea pauză de 2-3 săptămâni în care putem să punem lotul la punct și fizic și cu siguranță vom arăta altfel!”, spunea de curând Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.