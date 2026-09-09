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Ce obiectiv are, de fapt, CFR Cluj după ultimele transferuri. Șumudică a zis totul în direct: „Va fi greu să fac echipa”

CFR Cluj are ambiții importante după seria impresionantă de transferuri din ultimele ore. Marius Șumudică a dezvăluit noul obiectiv al formației din Gruia cu noii jucători în lot.
Adrian Baciu
09.09.2026 | 09:30
Ce obiectiv are de fapt CFR Cluj dupa ultimele transferuri Sumudica a zis totul in direct Va fi greu sa fac echipa
EXCLUSIV FANATIK
Ce obiectiv are CFR Cluj cu lotul întărit de cele 10 transferuri. Anunțul lui Șumudică. Sursa foto: colaj Fanatik
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De-a lungul zilei de luni, 7 septembrie, până spre miezul nopții, CFR Cluj a realizat transferuri pe bandă rulantă. Nu mai puțin de 10 noi jucători au venit în lotul lui Marius Șumudică (55 de ani). În urma acestor achiziții, ambițiile în Gruia s-au schimbat. Tehnicianul a anunțat care este noul obiectiv al formației pe care o antrenează de doar câteva etape.

Marius Șumudică, schimbare de ton după ultimele transferuri. Ce obiectiv are CFR Cluj cu lotul întărit

În ultimele zile, mai ales după ce a pierdut mai mulți titulari, Marius Șumudică s-a plâns de lotul restrâns pe care îl avea la dispoziție pentru meciurile din întrecerile interne. Între timp, după rezolvarea situației de la FIFA, iar interdicția la a achiziționa fotbaliști a fost ridicată, CFR a oficializat mai multe mutări.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Șumudică a declarat că este mai liniștit în acest moment cu noua componență, însă a admis că nu îi va fi ușor să „asambleze” echipa. La emisiunea de la FANATIK, Șumi a dezvăluit faptul că, în afară de cele 10 transferuri efectuate deja, mai are pe listă încă 2 jucători „foarte buni pentru campionatului nostru”.

Dacă cei doi vor ajunge în Gruia, atunci „Șumi” a convins că CFR Cluj este o candidată serioasă la top 6. „Va fi destul de greu să-i asamblez. Încă mai discutăm cu doi jucători. Dacă vom reuși să-i aducem și pe ceilalți doi, care sunt jucători foarte buni pentru campionatul nostru, pot spune că ne depunem candidatura la calificarea în play-off. Atunci pot spune asta, că CFR se bate cu șanse reale la play-off”, afirmă antrenorul clujenilor.

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Planul imediat al lui Șumudică după cele 10 transferuri

Așa cum FANATIK a anunțat încă din urmă cu câteva zile, în Gruia au ajuns Arpad Tordai (portar, 29 ani), Adi Nalic (mijlocaș central, 28 ani), Sergiu Buș (atacant, 33 ani), Leo Saca (fundaș central, 19 ani), Iva Gelashvili (fundaș central, 25 ani) și Billel Omrani (atacant, 33 ani). Lor li se mai adaugă Jelani Dumas (21 de ani), atacant belgian care a jucat la Benfica B, și Ervin Omic (23, de ani) mijlocaș austriac care a fost căpitan la tineretul lui Juventus. El vine de la Wisla Cracovia.

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În Gruia au mai ajuns Cristian Ignat (23 de ani) fundaș central fost la Rapid și, cireașa de pe tort, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Cristian Perea (21 de ani), de la Real Madrid. Despre toți aceștia, Șumudică a spus că, odată cu înregimentarea lor, obiectivul imediat este să formeze o echipă.

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Vrem să fugim cât mai repede de locurile astea fierbinți din subsolul clasamentului și, în același timp, să formăm o echipă. Sunt foarte mulți jucători tineri, precum Ignat, jucătorul de la Benfica (Dumas), Perea care a venit. Toți sunt jucători tineri, 22 – 23 de ani. Au foame, va reveni și Fica, va fi greu să fac echipa, dar cine va demonstra va juca cu siguranță”, adaugă Șumudică.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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