CFR Cluj a renunțat la coordonatorul cerut insistent de Dan Petrescu. A semnat în Suedia. Exclusiv

CFR Cluj s-a mai despărțit de încă un jucător. Este vorba despre Vito Hammershøy-Mistrati, fotbalist care era de mult timp pe lista neagră a campioanei. Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, mijlocașul danez a semnat cu IFK Norkoping, formație din prima ligă suedeză.

CFR Cluj a renunțat la coordonatorul cerut în vară de Dan Petrescu

Vito Mistrati nu mai este de vineri Mijlocașul deja și-a luat la revedere de la colegi și a semnat cu IFK Norkoping, formație din Suedia.

Transferul este unul definitiv, iar campioana României va primi 300.000 de euro în schimbul mijlocașului. CFR Cluj va păstra și 15% dintr-un viitor transfer al jucătorului, sumă din care clujenii își recuperează o parte bună din banii investiți în jucător.

Mistrati a fost adus în vara trecută de CFR Cluj, fiind cerut în mod expres de Dan Petrescu, pentru suma de 400.000 de euro de la Randers.

Mijlocașul a fost remarcat de Dan Petrescu în meciurile pe care CFR Cluj le jucase în grupele Conference League împotriva danezilor de la Randers.

FANATIK încă din luna decembrie care sunt jucătorii alfați pe lista „neagră” a lui Dan Petrescu.

30 de ani are Vito Mistrati

Vito Mistrati nu a reușit să se impună la CFR Cluj

Deși a fost adus pentru a deveni coordonatorul , Vito Mistrati nu a reușit să se impună în echipa lui Dan Petrescu. Mijlocașul danez a jucat 10 meciuri în toate competițiile pentru campioana României, reușind să înscrie un gol împotriva lui FC Voluntari, scor 4-0.

De altfel, transferul la CFR Cluj a fost primul din cariera lui Mistrati la un club din afara țării sale. Până să ajungă în „Gruia”, acesta a evoluat doar în Danemarca.

De-a lungul anilor, Vito Mistrati a jucat pentru: Naestved, Koge, Lyngby, Helsingor, Hobro și Randers. În palmares, Mistrati are o Cupă a Danemarcei, câștigată cu Randers în sezonul 2020/2021.

„CFR Cluj un club mare, joacă an de an în Europa, chiar și în acest an avem șansa de a merge în Champions League.

Avem șansa de a ne bate din nou la campionat. Mi-ar plăcea să ajungem în Champions League sau Europa League”, spunea Mistrati la primul interviu de la venirea la CFR Cluj.