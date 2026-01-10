CFR Cluj a reziliat contractul cu Zouma! Detalii din interior. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma nu mai este jucătorul celor de la CFR Cluj. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, fotbalistul adus cu surle și trâmbițe în Gruia era . FANATIK a aflat că CFR Cluj i-a reziliat contractul lui Kurt Zouma, sâmbătă, 10 ianuarie.

CFR Cluj a reziliat contractul cu Zouma

Din informațiile FANATIK, Kurt Zouma și CFR Cluj au ajuns la o înțelegere amiabilă pentru ruperea contractului. Fundașul central în vârstă de 31 de ani a plecat cu salariile plătite la zi, adică până în luna decembrie.

Mai mult decât atât, FANATIK a aflat că Neluțu Varga i-a plătit un salariu compensatoriu lui Kurt Zouma. Giovanni Becali a dezvăluit la un moment dat că .

Cât a jucat Kurt Zouma la CFR Cluj

Kurt Zouma este fost fără doar și poate cel mai important jucător ajuns în ultimele sezoane în SuperLiga. și toată suflarea microbistă avea mari așteptări din partea francezului.

Zouma a avut nevoie de timp de acomodare la CFR Cluj, iar debutul acestuia a venit la sfârșitul lunii septembrie, pe data de 21, într-un duel terminat egal cu UTA, scor 1-1.

De la acel moment, Kurt Zouma a mai bifat doar trei apariții în tricoul lui CFR Cluj, două în SuperLiga și una în Cupa României. Venirea lui Daniel Pancu l-a dus pe fostul internațional francez pe linie moartă, astfel că o despărțire era iminentă.

Cum a arătat cariera lui Kurt Zouma până la momentul venirii la CFR Cluj

Kurt Zouma se bucură de un parcurs remarcabil în fotbalul de top. În 2021, a triumfat în Liga Campionilor alături de Chelsea, club cu care a reușit să câștige de două ori și titlul din Premier League.

La nivel internațional, fundașul francez a bifat 11 apariții pentru naționala Franței, reușind să marcheze un gol într-o partidă contra Andorrei. Totodată, Zouma se numără printre câștigătorii trofeului UEFA Nations League, obținut cu reprezentativa „cocoșului galic”.

Cariera sa nu a fost lipsită de controverse. În 2022, Zouma a stârnit un val de reacții negative după ce a fost surprins într-un incident șocant, în care agresa o pisică, imaginile devenind rapid virale în mediul online. Ca urmare, apărătorul a pierdut mai multe contracte de sponsorizare.

De-a lungul timpului, Kurt Zouma a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante, precum Saint-Étienne, Chelsea, Stoke City, Everton, West Ham și Al-Orobah, în Arabia Saudită, iar acum își poate face bagajele și de la CFR Cluj.