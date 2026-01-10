Sport

CFR Cluj a reziliat contractul cu Zouma! Detalii din interior. Exclusiv

E gata! CFR Cluj s-a despărțit de Kurt Zouma. Fanatik a aflat că echipa patronată de Neluțu Varga a reziliat sâmbătă contractul cu vedeta din Gruia după doar patru meciuri jucate.
Cristi Coste, Răzvan Rădulescu
10.01.2026 | 12:00
CFR Cluj a reziliat contractul cu Zouma Detalii din interior Exclusiv
breaking news
CFR Cluj a reziliat contractul cu vedeta Kurt Zouma. Află toate detaliile pe Fanatik.ro. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Kurt Zouma nu mai este jucătorul celor de la CFR Cluj. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, fotbalistul adus cu surle și trâmbițe în Gruia era pe lista neagră a echipei din Gruia. FANATIK a aflat că CFR Cluj i-a reziliat contractul lui Kurt Zouma, sâmbătă, 10 ianuarie.

CFR Cluj a reziliat contractul cu Zouma

Din informațiile FANATIK, Kurt Zouma și CFR Cluj au ajuns la o înțelegere amiabilă pentru ruperea contractului. Fundașul central în vârstă de 31 de ani a plecat cu salariile plătite la zi, adică până în luna decembrie.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, FANATIK a aflat că Neluțu Varga i-a plătit un salariu compensatoriu lui Kurt Zouma. Giovanni Becali a dezvăluit la un moment dat că fotbalistul francez avea un salariu de un milion de euro în Gruia.

Cât a jucat Kurt Zouma la CFR Cluj

Kurt Zouma este fost fără doar și poate cel mai important jucător ajuns în ultimele sezoane în SuperLiga. Fundașul central a semnat cu CFR Cluj în luna septembrie și toată suflarea microbistă avea mari așteptări din partea francezului.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
Digi24.ro
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro

Zouma a avut nevoie de timp de acomodare la CFR Cluj, iar debutul acestuia a venit la sfârșitul lunii septembrie, pe data de 21, într-un duel terminat egal cu UTA, scor 1-1.

ADVERTISEMENT
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP:...
Digisport.ro
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"

De la acel moment, Kurt Zouma a mai bifat doar trei apariții în tricoul lui CFR Cluj, două în SuperLiga și una în Cupa României. Venirea lui Daniel Pancu l-a dus pe fostul internațional francez pe linie moartă, astfel că o despărțire era iminentă.

Cum a arătat cariera lui Kurt Zouma până la momentul venirii la CFR Cluj

Kurt Zouma se bucură de un parcurs remarcabil în fotbalul de top. În 2021, a triumfat în Liga Campionilor alături de Chelsea, club cu care a reușit să câștige de două ori și titlul din Premier League.

ADVERTISEMENT

La nivel internațional, fundașul francez a bifat 11 apariții pentru naționala Franței, reușind să marcheze un gol într-o partidă contra Andorrei. Totodată, Zouma se numără printre câștigătorii trofeului UEFA Nations League, obținut cu reprezentativa „cocoșului galic”.

Cariera sa nu a fost lipsită de controverse. În 2022, Zouma a stârnit un val de reacții negative după ce a fost surprins într-un incident șocant, în care agresa o pisică, imaginile devenind rapid virale în mediul online. Ca urmare, apărătorul a pierdut mai multe contracte de sponsorizare.

De-a lungul timpului, Kurt Zouma a îmbrăcat tricoul unor cluburi importante, precum Saint-Étienne, Chelsea, Stoke City, Everton, West Ham și Al-Orobah, în Arabia Saudită, iar acum își poate face bagajele și de la CFR Cluj.

  • 4 milioane de euro este cota lui Kurt Zouma
  • 4 meciuri și 3 cartonașe galbene a adunat fundașul francez la CFR Cluj
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Cu cine joacă CSM București...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița, rezultate complete și clasament
Patronul rus al lui PAOK îi aduce lui Răzvan Lucescu un fotbalist de...
Fanatik
Patronul rus al lui PAOK îi aduce lui Răzvan Lucescu un fotbalist de la echipa preferată a lui Vladimir Putin
Al Okhdood – Al Ahli, primul pas al lui Marius Șumudică spre bonusul...
Fanatik
Al Okhdood – Al Ahli, primul pas al lui Marius Șumudică spre bonusul de 150.000 de euro! Antrenorul român a scăpat de 3 vedete ale oaspeților
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Dinamo, aproape de transferul unui fundaș. Andrei Nicolescu: 'Ne-am înțeles cu el și...
iamsport.ro
Dinamo, aproape de transferul unui fundaș. Andrei Nicolescu: 'Ne-am înțeles cu el și cu clubul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!