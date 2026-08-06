CFR Cluj a scăpat de blestemul lui FCSB cu Auda! Anunțul oficial înaintea partidei cu Tromso

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Așa cum anunță cunoscutul specialist în transmisii VAR Septimiu Sărățeanu, partida celor de la CFR Cluj cu Tromso, care se va disputa în Gruia de la ora 19:00 va beneficia de sistem VAR. La fel și Hapoel Tel-Aviv – Katowice (PoloniA) și Partizan Belgrad – Tobol (Kazahstan).

CFR Cluj va beneficia de VAR în meciul cu Tromso, spre deosebire de FCSB

Nu au avut parte de acest „lux” cei de la FCSB, care au pierdut calificarea cu Auda și pe fondul unor greșeli uriașe de arbitraj. Cristi Balaj, fost mare arbitru și președinte la CFR Cluj, a analizat pentru FANATIK partida dintre Auda și FCSB, scor 4-1, și a dat verdictul clar: golul lui Bîrligea a fost anulat eronat, în timp ce Tănase trebuia să primească penalty la o altă fază controversată. Pentru că nu a existat VAR, soarta celor de la FCSB a fost lăsată pe mâinile Zeiței Fortuna.

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Desigur, FCSB s-a făcut de râs una peste alta, luând 7 goluri de la Auda în două meciuri, însă soarta calificării putea să fie alta dacă ar fi existat VAR. De exemplu, în minutul 3 însă tușierul a ridicat fanionul și decizia a rămas gol anulat și ofside.

Așa cum spune și Cristi Balaj, golul lui Bîrligea trebuia validat, pentru că piciorul apărătorului era mai aproape de poartă decât atacantul. „Eu zic că a fost gol valabil. Piciorul stâng ridicat al apărătorului din plan apropiat, pare mai aproape de linia porţii”, a declarat Balaj pentru FANATIK.

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Atunci, Arroyo a intrat tare asupra lui Tănase, dar arbitrul din Țara Galilor nu a dictat lovitură de la 11 metri. Și aici, Cristi Balaj a dat verdicul clar: penalty indiscutabil.

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FCSB nu a avut parte de VAR, astfel că a avut un gol anulat aiurea și lovitură de la 11 metri neacordată

„La faza din minutul 29, apărătorul ratează mingea şi are o intrare neglijentă asupra lui Tănase, care trebuia sancţionată cu lovitură de la 11 metru, fără masură disciplinară. Chiar dacă e greu să vorbim la scorul de 7-3 la general, din păcate au fost multe greşeli majore în momentele importante ale celor două partide.

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Din păcate, în aceste prime etape ale competiţiei, sunt delegaţi arbitrii mai puţin valoroşi sau experimentaţi. Mai ales în Conference League. Şi nu se foloseşte VAR-ul, acea plasă de siguranţă”, a spus Cristi Balaj pentru FANATIK.

Din păcate pentru bucureșteni, partida s-a încheiat cu o victorie a gazdelor scor 4-1 și o rușine istorică pentru fotbalul românesc. Cei de la CFR Cluj nu vor mai avea această scuză în dubla cu norvegienii de la Tromso, pentru că arbitrajul VAR va fi la datorie și va face lumină în deciziile care pot să fie puse sub semnul întrebării.