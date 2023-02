CFR Cluj a stabilit lista de Conference League! Numele grele lăsate afară de Dan Petrescu

CFR Cluj a rămas singura reprezentantă a României în cupele europene. Ardelenii joacă în play-off-ul Conference League împotriva lui Lazio Roma, în dublă manşă, pe 16 şi 23 februarie, pentru calificarea în optimi.

CFR Cluj a stabilit lista de Conference League! Numele grele care au rămas în afară

Campioana României şi-a stabilit lista pentru meciurile cu Lazio, una de pe care lipsesc noile transferuri: Andrei Peteleu şi Anton Maglica, alături de Roger. Brazilianul a denunţat unilateral contractul cu ardelenii cu câteva ore înainte de termenul limită stabilit de UEFA, aşa cum FANATIK .

În schimb, pe lista celor de la CFR Cluj sunt introduşi Bogdan Ţîru şi kosovarul Ermal Krasniqi, cel care a fost adversarul echipei lui Dan Petrescu în faza grupelor, ca jucător al celor de la Ballkani.

Lista A a celor de la CFR Cluj pentru Conference League:

Portari

Simone Scuffet

Cristian Bălgrădean

Fundaşi

Andrei Burcă

Cristi Manea

Jean-Claude Billong

Bogdan Ţîru

Denis Kollinger

Yuri Matias

Camora

Christopher Braun

Mijlocaşi

Ciprian Deac

Claudiu Petrila

Bismark Adjei-Boateng

Ovidiu Hoban

Mihai Bordeianu

Lovro Cvek

Karlo Muhar

Atacanţi

Ermal Krasniqi

Cephas Malele

Emmanuel Yeboah

George Daniel Birligea

Rangelo Janga

Lista B:

Mihai Pînzariu

Rareş Gal

Viktor Kun Gyorgy

Tudor Lucaci

Alin Fica

Gabriel Debeljuh, în continuare în recuperare!

Pe lista B intră jucătorii crescuţi de club. Sunt eligibili fotbaliştii născuţi după 1 ianuarie 2000, dacă au evoluat pentru club în ultimii doi ani sau un total de trei ani consecutivi, cu maximum o perioadă de împrumut la un club din aceeaşi ţară.

O altă piesă importantă a celor de la CFR Cluj care nu va putea evolua împotriva lui Lazio este atacantul . Croatul a suferit o operaţie la ligamente încrucişate şi este în continuare în recuperare.

Roger a denunţat unilateral contractul: “Va exista un proces, clar ne vom apăra”

În ceea ce priveşte situaţia lui Roger, Cristi Balaj a anunţat la FANATIK SUPERLIGA că fotbalistul a trimis un e-mail către club prin care denunţă unilateral contractul. Cel mai probabil, situaţia brazilianului va fi clarificată la proces:

“Va exista un proces, clar ne vom apăra. În situația în care vom fi nemulțumiți de decizie, vom merge și la TAS. Noi considerăm că am respectat contractul, i-am asigurat condiții precum celorlalți jucători și am făcut tot ce a depins de noi pentru a găsi o soluție. Am găsit anumite variante, dar nu a dorit să participe, nici nu a venit la întâlnire”, a spus Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

