CFR Cluj acuză arbitrajul după înfrângerea cu Universitatea Craiova. „Putea să dea și două penalty-uri”

Dezamăgire uriașă în tabăra CFR-ului, după eșecul usturător administrat chiar pe teren propriu de Universitatea Craiova, scor 1-2, prin golul marcat de Tudorie în ultimele minute ale unui meci din care nu au lipsit nici greșelile de arbitraj. Prin vocea căpitanului Mario Camora, jucătorii campioanei en-titre au acuzat în termeni duri arbitrajul brigăzii conduse de Ovidiu Hațegan.

„Putea să dea și două penalty-uri pentru noi, dar suntem obișnuiți cu domnul Ovidiu. Arbitrii trebuie să învețe din greșeli”, a tunat portughezul la finalul partidei.

Una dintre fazele incriminate s-a petrecut chiar înaintea pauzei, când Alexandru Chipciu a căzut în careu în urma unui duel cu Nicușor Bancu. Potrivit specialiștilor, centralul ar fi trebuit să indice punctul cu var.

CFR Cluj pune tunurile pe Ovidiu Hațegan după înfrângerea cu Universitatea Craiova

„O înfrângere dureroasă. În prima repriză nu am jucat bine, dar repriza a doua a fost total diferită. Am avut multe ocazii și puteam să câștigăm acest meci. Și la 0-0 am avut o ocazie mare, iar dacă marcam era alt meci.

Am vrut să trecem din nou pe primul loc, să punem presiune pe adversari, dar asta este. Trebuie să ne recuperăm, pentru că ne așteaptă un nou meci greu acasă.

Putea să dea și două penalty-uri pentru noi, dar suntem obișnuiți cu domnul Ovidiu. Trebuie să intrăm mai bine la joc în prima repriză, pentru că meciul începe din primul minut. Și arbitrii trebuie să învețe din greșeli”, a declarat Mario Camora.

Clujenii ar fi trebuit să primească un penalty

De altfel, Ion Crăciunescu este de părere că Ovidiu Hațegan ar fi trebuit să acorde lovitură de la 11 metri în prima repriză, când Alexandru Chipciu s-a prăbușit în careu în urma unui duel cu Nicușor Bancu.

„După părerea mea, nu e luptă corp la corp. Îl răstoarnă. E fault, deci penalty”, este verdictul dat de fostul mare arbitru român în emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

O altă fază litigioasă s-a petrecut imediat după pauză, când același Chipciu a expediat un șut din unghi, la colțul scurt, respins de Pigliacelli în față, până la Debeljuh, care s-a prăbușit în careu în urma unui duel cu Acka, solicitându-i centralului să acorde lovitură de la 11 metri.

Lovitura de grație a venit, însă, în minutul 87, când partida se îndrepta spre o nouă remiză favorabilă doar liderului FCSB. Introdus în teren de Ouzounidis, Tudorie a adus victoria echipei sale, reluând cu capul în plasă din 6 metri, la capătul unei lovituri libere executate de Nistor.

„Sunt bucuros că am reușit să câștigăm și că am intrat foarte bine. Rămânem aproape, mai avem șapte meciuri, sperăm să le tratăm la fel și vom vedea. Sper să fi scăpat de acest complex (n.r. CFR Cluj).

Trebuie să jucăm numai la victorie, egalul nu ne mai avantajează. Așa trebuie să jucăm fiecare meci, să ne dorim victoria”, a declarat atacantul la finalul partidei.