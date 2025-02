. Ambele cluburi se pregătesc acum de runda intermediară, însă Cristi Balaj este profund dezamăgit de modul în care a fost programată formația din Gruia.

CFR Cluj acuză programările de meciuri în etapa intermediară. „Le-am spus de când eram în cantonament în Spania”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că CFR Cluj a fost programată să joace miercuri, 5 februarie, la doar 3 zile de la meciul cu FCSB.

Oficialul clujenilor susține că echipa a solicitat încă din ca partida cu FC Hermannstadt, din etapa 25, să se dispute joi, pentru că băieții pregătiți de Dan Petrescu să aibă o zi în plus de recuperare.

„Avem foarte mulți accidentați și nu avem timp de recuperare! Am avut discuții cu cei care fac programările și am o nemulțumire, un of, pe care trebuie să îl spun cât se poate de elegant.

Știind că Hermannstadt a jucat vineri, iar noi duminică, am solicitat celor care programează, încă de când eram în cantonament în Spania, ca meciul să fie joi, ca să avem o zi în plus de recuperare. Ei au programat meciul miercuri, adică poimâine”, a transmis Cristi Balaj.

„CFR Cluj nu a fost sprijinită”

Cristi Balaj a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și i-a transmis moderatorului că echipa CFR Cluj nu a fost susținută în această speță, deși ar fi existat variante care puteau fi disponibile la momentul dorit de feroviari.

„Uitați în ce situație suntem, nu știam atunci când am insistat că o să avem accidentați. Tocmai, că în fotbal se poate întâmpla orice, am ajuns în situația în care cei care ne programează meciurile au avantajat o echipă. În cazul de față e adversarul care a jucat vineri, iar noi am jucat duminică.

Am cerut să mai avem o zi în plus, pentru că o zi contează foarte mult! Noi nu am fost sprijiniți! Au mai fost situații când am fost ajutați, însă acum au invocat că trebuie un car și că trebuie vorbit cu cei care au televizarea meciului. Am vorbit cu domnul Orlando, există care de televiziune, dar uite că nu ni s-au pus la dispoziție”, a încheiat Cristi Balaj.

Aflată pe locul 4 în clasament, cu 40 de puncte acumulate în primele 24 de etape, CFR Cluj le va întâlni în ultimele 6 runde din sezonul regulat pe FC Hermannstadt, UTA, Poli Iași, Petrolul Ploiești, Sepsi și Gloria Buzău.

Cristi Balaj, mânios pe programarea meciurilor lui CFR Cluj